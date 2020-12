Kustomer: qué sabemos de la empresa que Facebook compró por US$1 mil millones

Facebook anunció este 30 de noviembre la adquisición de la firma de gestión de relaciones con los clientes (CRM, por su sigla en inglés), Kustomer, valorada en US$1 mil millones, aunque no trascendió la cuantía exacta de la operación.

Lea también: ¡No había muerto! Un hombre “revive” cuando lo embalsamaban

En una entrada en su blog oficial, la empresa que dirige Mark Zuckerberg indicó que el objetivo de la compra es hacerse con un software que “ofrece a los negocios acceso a las mejores herramientas para dar excelentes servicios y apoyos” a clientes.

Con sede en Nueva York y fundada en 2015, una de las principales virtudes de Kustomer es aglutinar conversaciones de clientes provenientes del teléfono, el correo electrónico o de mensajes de texto, WhatsApp y Messenger en una misma pantalla, lo que facilita el trabajo de las empresas.

Facebook just acquired Kustomer for $1B: $FB

This is a big deal.

Ads allow discovery

Shop allows conversion

Kustomer allows support pic.twitter.com/7htXCEMUP7

— Sean D. Emory (@_SeanDavid) December 1, 2020