Steve Jobs: cómo los AirPods también fueron su idea para salvar a Apple de la quiebra (aunque nunca los conoció)

El segundo día que Steve Jobs volvió a Apple como CEO, luego de haber sido expulsado de la compañía que había creado con Steve Wozniak en 1976, se reunió con Tim Bajarin, presidente de Creative Strategies y uno de los analistas de tecnología más reconocidos de Silicon Valley. A la fecha, Bajarin recuerda con total claridad la primera pregunta que le hizo: “¿Cómo vas hacer para salvar a Apple ( la empresa estaba a seis semanas de declararse en bancarrota)?” La respuesta de Jobs a la fecha es gran parte del éxito que ha tenido firma y la razón detrás de productos tan criticados como los AirPods Max.

“Muchos no lo ven, pero Apple no crea productos en solitario, sus apuestas forman parte de su arquitectura y plan de negocio”, dice Tim Bajarin en entrevista con Forbes México. “Al final, con productos como los AirPods Max, la firma no ha perdido de vista su objetivo, que es el mismo que planteó Steve Jobs cuando regresó en 1997″.

Bajarin lo recuerda perfectamente: “Apple se encontraba en un grave problema financiero, estaban cerca de la quiebra, de hecho a seis semanas de declararse en bancarrota. Y le pregunté, literalmente me reuní con él, el segundo día que regresó y le pregunté. ¿Cómo iba a salvar a Apple? ¿Sabes qué vas a hacer? Y lo que me dijo fue interesante porque me explicó que el último par de directores ejecutivos le habían quitado la vista al principal cliente Apple y Jobs los definió como los diseñadores, creativos, artistas gráficos y varios ingenieros”.

El analista agregó que eso fue lo que hizo la marca, rediseñó el sistema operativo de Mac, lanzó las primeras Mac de colores. “Jobs mandó crear nuevo hardware y software de arquitectura para Mac mucho más ricos y, de repente, recuperó el gusto de los ingenieros, los artistas gráficos y los editores que se perdieron entre la multitud de Windows. Esto es nuevamente una parte de la forma en que Apple opera. Este es un principio que Steve expuso: nunca le quites el ojo a tus consumidores principales”.

Hoy la firma de la manzana está muy lejos de esas “seis semanas para entrar en bancarrota”. Bajo la primicia de Jobs, Apple no solo reinventó sus productos existentes, sino que comenzó a explorar en áreas que eran una pasión personal de Jobs, como la música, mismas que la llevarían al mercado de la movilidad con dispositivos como el iPod y, eventualmente, su producto más importante y valioso en su historia: el iPhone.

Hoy, Apple es la firma más valiosa del planeta con una capitalización de mercado de más de 2.2 billones de dólares. La empresa tiene la que podría ser la mayor cantidad de dinero o flujo corriente con más de 195.57 mil millones de dólares en efectivo, de acuerdo con su último reporte financiero.

La gráfica muestra el valor de acción de Apple del regreso de Jobs a la fecha

En los últimos diez años, la firma ha expandido su mercado de clientes de forma acelerada. Por ello, aunque escandalosa y fuertemente criticados por su precio de 13,699 pesos entre varios consumidores, los audífonos más recientes de Apple, los AirPods Max, no son más que otro producto con el Apple cumple su premisa de apostar a su mercado principal de consumo.

“Puro y simple, con su precio de 600 dólares no son un producto de mercado masivo. Incluso Bose, que por cierto tiene algunos de los mejores audífonos con sistemas de cancelación de ruido, están entre 329 y 399 dólares y esos son todavía bastante caros para lo que yo llamaría el consumidor general”, comentó Bajarin.

El analista agregó que este es un movimiento clásico de Apple y de otras empresas de tecnología que tienden a lanzar productos en la escala más alta de la pirámide antes de bajar su precio. “No sé si lo recuerdas, pero cuando salió el iPod costaba casi 500 dólares, no era barato. La compañía le bajará el precio a los modelos, pero mantendrá el precio elevado para las nuevas generaciones a medida que agrega funciones para ese mercado sólido de consumidores de alto nivel que es el que le interesa a Apple”, explicó.

Los audífonos buscan convencer a un tipo de consumidor muy específico

Con un cuerpo de aluminio, un arco con soportes en acero inoxidable y colchonetas imantadas e intercambiables, aunque los AirPods Max pueden sonar similar a los modelos más avanzados de firmas como Bose o Sony su nivel de detalle y materiales les permite convencer a los consumidores más importantes para Apple.

“He tenido la oportunidad de probar muchos equipos de audio y la tecnología de cancelación de ruido de los AirPods Max es hasta ahora la mejor que he probado. Su mercado objetivo es el consumidor que su universo digital es Apple”, mencionó Bajarin.

Para Apple la estrategia de audio ha funcionado, dice el analista. En menos de cuatro años los AirPods se han convertido en los audífonos más vendidos del planeta y en su salida los AirPods Max se agotaron a las pocas horas.

“Apple no nos dice cuánto dinero genera con los audífonos porque caen en su división de Servicios (donde incluye negocios como Apple Music y Apple TV+), pero es uno de los negocios que más ha crecido en los últimos años. En el último trimestre facturó más de 15,000 millones de dólares y si mal no recuerdo Tim Cook dijo que Servicio será un negocio de más de 100,000 millones de dólares al año para 2023, dijo Bajarin.

De ahí que Bajarin apuntó que uno de los papeles más importantes de estos audífonos está en una de las apuestas más importantes que la firma de la manzana hará en los próximos años: su entrada al sector de la realidad virtual y la realidad aumentada.

“Desde los AirPods Pro y ahora con los Max, Apple ha trabajo mucho en la tecnología de audio espacial (Spatial Audio). Aunque puede sonar bien para ver series y películas el audio especial es la clave para entregar un nivel de inmersión real en los ambientes de realidad virtual”, aseguró Bajarin.

Impulsado por sensores como acelerómetros y giroscopios en los audífonos, el Spatial Sound permite al usuario no solo percibir mejor los sonidos, sino detectar en un espacio definido el lugar de origen de esos sonidos y enfocarlos conforme mueve su cabeza.

“Como sabes he seguido de cerca a Apple por 40 años y todo lo que han lanzado lo miro en el contexto de si se trata de un bloque de construcción (no un producto independiente) para lo que van a hacer en el futuro. Por eso, el sonido espacial de los AirPods Pro y Max, es vital para ellos porque les permite crear una arquitectura para productos futuros”, aseguró.

