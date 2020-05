Coronavirus: 5 libros y series de Netflix que recomienda Bill Gates para quedarse en casa

En la biblioteca multimillonario, que ha dicho anteriormente que lee un libro todas las semanas, nada supera el placer de leer. Sus selecciones más recientes incluyen dos memorias: una escrita por una sobreviviente del Holocausto y psicóloga de 92 años, la doctora Edith Eva Eger, y la otra escrita por el ex CEO de Disney Bob Iger, quien reflexiona sobre sus años en el gigante del entretenimiento. Para aquellos que quieran aprender más sobre las pandemias, Gates sugiere el libro del historiador John M. Barry de 2004 sobre la pandemia de gripe de 1918, que ha subido a la lista de los más vendidos en medio de la crisis de Covid-19.

Por primera vez, este ávido lector también compartió sus programas favoritos actuales, para aquellos que buscan comerse nuevas series. Los Gates recientemente han visto la docuserie ‘Pandemia: cómo prevenir un brote’. También han disfrutado de varias series populares, incluyendo ‘A Million Little Things’, ‘This Is Us’ y ‘Ozark’. Incluso, ha recomendado la serie de la BBC de los 70’s, Claudio, que tiene lugar durante el Imperio Romano, según Gates.

Estas son las cinco recomendaciones de lectura de verano de Bill Gates:

Cloud Atlas, de David Mitchell

La novela de Mitchell, que sigue a seis personajes diferentes, incluido un editor en Londres en la década de 2000 y un joven músico en la Bélgica de 1930, busca encontrar puntos en común entre las personas a través del tiempo y el espacio.

“En cierto modo, lo que las historias tienen en común es tan importante como lo que las hace diferentes”, escribe Gates. “Esta es una gran historia sobre la naturaleza humana y los valores humanos: las cosas que cambian y las que no, durante cientos o incluso miles de años”. (Tom Hanks y Halle Berry protagonizaron la película de 2012 basada en la novela de 2004).

The Ride of a Lifetime, de Bob Iger

De buenas a primeras, Gates dice que no lee muchos libros sobre cómo administrar un negocio. Sin embargo, el libro de Iger es una excepción, que Gates incluso recomendó al CEO de Microsoft, Satya Nadella.

Iger lleva a los lectores a través de su viaje como el líder de Disney desde 2006 hasta principios de 2020, durante los años más transformadores de Disney, que incluyen la adquisición del fenómeno del cómic Marvel por 4,200 mdd del gigante del entretenimiento Marvel y su compra de 4,100 mdd de Lucasfilm, propietaria de la franquicia Star Wars.

“Creo que cualquiera disfrutaría este libro, ya sea que estén buscando ideas de negocios o simplemente quieran una buena lectura de un tipo humilde que subió la escalera corporativa para dirigir con éxito una de las compañías más grandes del mundo”, escribe Gates.

Consulta la Lista Forbes con los empresarios más ricos de México

The Great Influenza, de John M. Barry

Este éxito de ventas de The New York Times de 2004 es la recomendación de Gates para aquellos que quieran entender Covid-19 a través de la lente de la pandemia de gripe de 1918 y aprender algunas lecciones de liderazgo.

“Esta vez, tenemos muchas más herramientas a nuestra disposición para crear vacunas y terapias efectivas. Pero la ciencia es aún más lenta de lo que cualquiera de nosotros quisiera, y poner fin a esta pandemia requerirá algo más que una gran ciencia “, escribe Gates.

“También requerirá mucha voluntad política, especialmente alentando el distanciamiento social y asegurándose de que los milagros científicos se propaguen tanto como el virus”.

Good Economics for Hard Times, de Abhijit V. Banerjee y Esther Duflo

En su libro de 2019, los economistas ganadores del Premio Nobel abordan debates sobre políticas en países ricos, incluido Estados Unidos. La pareja se enfrenta a cuestiones como la inmigración, la desigualdad y el comercio desde el punto de vista económico, lo que Gates dice que es comprensible para los lectores que no tienen experiencia en el tema.

“Banerjee y Duflo usan datos extensos para alejar y mostrarnos una visión más amplia de estas dinámicas humanas. Su investigación no es ciencia dura, como la química o la física”, escribe Gates. “Pero encontré que la mayor parte es útil y convincente”.

Si lees los 5 mejores libros de verano de Gates y aún tienes el tiempo y el apetito para más de sus recomendaciones, te sugiere que leas algunas de sus sugerencias pasadas: The Headspace Guide to Meditation and Mindfulness de Andy Puddicombe, Moonwalking with Einstein de Joshua Foer, A Gentleman In Moscow de Amor Towles, The Rosie Trilogy de Graeme Simsion, y Hyperbole and a Half: Unfortunate Situations, Flawed Coping Mechanisms, Mayhem, and Other Things That Happened de Allie Brosh.

Si bien es cierto que Gates no es un ávido consumidor de novelas gráficas, recomienda The Best We could Do de Thi Bui, y dos obras del ex ingeniero de la NASA Randall Monroe: What If?: Serious Scientific Answers to Absurd Hypothetical Questions y XKCD Volume 0.

Por: Deniz Çam | Forbes Staff

En alianza con Forbes México y Centroamérica