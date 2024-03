Facebook e Instagram fallan este 5 de marzo de 2024 y esto se sabe

Usuarios de Guatemala y distintas partes del mundo han evidenciado su molestia debido a que no han podido ingresar a sus perfiles en Facebook e Instagram, este martes 5 de marzo.

Según DownDetector, la plataforma especializada en el rastreo de este tipo de problemas, ambos servicios han experimentado inconvenientes.

Las caídas del servicio de Facebook y de Instagram se reportaron a partir de las 9 horas (horario Guatemala), luego de que usuarios alertaron la falla.

Las plataformas sacaron a los usuarios de sus cuentas en las aplicaciones y en la actualidad no pueden conectarse por esa vía y tampoco vía web.

Andy Stone, líder de comunicación en Meta se pronunció en X (antes Twitter) y dijo que la compañía trabaja en soluciones. “Somos conscientes de que las personas tienen problemas para acceder a nuestros servicios. Estamos trabajando en esto ahora”, publicó Stone.

We're aware people are having trouble accessing our services. We are working on this now.

“Hoy temprano, un problema técnico provocó que las personas tuvieran dificultades para acceder a algunos de nuestros servicios. Resolvimos el problema lo más rápido posible para todos los afectados y nos disculpamos por cualquier inconveniente”, dijo Stone al confirmar que los servicios ya funcionan con normalidad.

Earlier today, a technical issue caused people to have difficulty accessing some of our services. We resolved the issue as quickly as possible for everyone who was impacted, and we apologize for any inconvenience. https://t.co/ybyyAZNAMn