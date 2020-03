¿Es posible el contagio de coronavirus a través del aire?

La comunidad científica mundial tiene claro que el covid-19 se contagia a través del contacto cercano con personas portadoras del virus a través de gotitas en saliva o al toser o estornudar. Así, el virus alojado allí puede ingresar por la nariz, la boca y los ojos, o bien puede resistir en superficies de todo tipo, las cuales pueden recoger las personas con las manos y contagiarse al tocarse los ojos o la nariz. De allí las campañas alrededor del mundo para lavarnos las manos y desinfectar las superficies.

Pero dentro de la pandemia, con más de 222 mil contagiados, 84 mil curados y más de nueve mil muertos, los científicos buscan determinar si el nuevo coronavirus se propaga por el aire.

Un grupo de investigadores no descarta que el nuevo coronavirus se transmita por el aire, ya que es estable en aerosoles, como en las superficies, durante varias horas e incluso días, según un estudio difundido el 17 de marzo por los Institutos Nacionales de Salud (NIH, en inglés) de Estados Unidos.

En el estudio, publicado en The New England Journal of Medicine, expertos de los NIH, los gubernamentales Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y de las universidades de California y Princeton hallaron que el coronavirus tiene estos comportamientos:

Aerosoles -se llama así al virus en gotitas cuando está en el aire-: hasta tres horas.

En superficies de cobre: hasta cuatro horas.

Cartón: hasta 24 horas.

Plástico y acero inoxidable: dos y tres días.

Según el estudio, estos resultados sugieren que la gente puede contagiarse con el virus a través del aire o tras tocar objetos contaminados con él.

Los expertos simularon los contactos que una persona infectada puede tener con superficies en una casa o en un hospital, tanto tosiendo como tocando objetos, y analizaron el tiempo de permanencia del virus.

Sus observaciones les llevaron a concluir que el nuevo coronavirus está ocasionando más contagios porque los infectados podrían estar transmitiéndolo antes de que se les reconozcan los síntomas, con lo que las medidas para controlar su propagación están siendo menos efectivas que en el caso del SARS.

La mayoría de los casos secundarios de transmisión del nuevo coronavirus aparentemente se da en entornos comunitarios más que en sanitarios. Aún así estos últimos son también vulnerables y la estabilidad del covid-19 en aerosoles y superficies probablemente contribuye a su transmisión aquí.

¿Cómo lo hicieron? Los investigadores usaron un inhalador para simular la tos o el estornudo de una persona y comprobaron que el virus podía detectarse durante tres horas en el aire, pero hubo críticas de científicos que dijeron que podría haber exagerado la amenaza en el aire. También cuestionaron que un inhalador pudiera imitar correctamente la tos o el estornudo.

Resultado contrario

Otro estudio, denominado Contaminación del aire, del ambiente y del equipo de protección personal por coronavirus de un paciente sintomático, publicado en el Journal of the American Medicial Association, arroja resultados diferentes. Se hizo en tres salas de aislamiento de pacientes en Singupur durante 10 días.

Los científicos tomaron muestras de los sitios de las salas -silla, riel de la cama, ventana, el interruptor de la luz, el piso-, donde se encontró que el 87 por ciento de estas tenían presencia del virus, y muestras posteriores a una limpieza de rutina dio negativo.

Sobre el asunto de aire, todas las muestras tomadas dieron negativo y casi todas las muestras de los trajes de protección de los agentes sanitarios.

En cambio, este análisis sí encontró presencia del virus en el sanitario, la manija de la puerta, lo que plantea la posibilidad de que el virus puede ser transmisible por la vía fecal.

En una conferencia de prensa el 16 de marzo, Maria Van Kerkhove, doctora de la Organización Mundial de la Salud (OMS), mencionó que un estudio expone que el virus permanece más tiempo en el aire en centros sanitarios que atienden la pandemia que en los contagios que podría haber entre dos personas hablando, por lo que se determinó que se debe reforzar la protección de las personas que atienden los pacientes.

Otros estudios sobre el virus y la posibilidad de transmisión vía aérea están en desarrollo o en pruebas, dijo Van Kerkhove.

Mientras tanto…

De lo que sí están seguros los científicos es que las personas pueden estar sin mascarilla, a menos que estén enfermos de algún mal respiratorio, y así eviten infectar a otros.