El creador de Taser dice que la policía no necesitará armas de fuego en diez años

Durante el fin de semana, la oficial de policía de Minnesota, Kim Potter, disparó y mató a Daunte Wright mientras éste se encontraba de espaldas para ser esposado fuera de su auto, lo que provocó protestas frente a la estación de policía de Brooklyn Center.

Antes de que la oficial renunciara el miércoles de esta semana, el Tim Gannon, jefe del Departamento de Policía de Brooklyn Center, dijo que creía que Potter tenía la intención de usar su Taser, pero disparó por error su arma.

El error de confundir una pistola con una Taser ha ocurrido antes y podría volver a ocurrir, incluso si la opción no letal es típicamente de color amarillo brillante y no tiene la misma forma y sensación que una pistola.

Como se vio en casos anteriores, es posible pero muy raro que los oficiales, que portan ambas armas, agarren la incorrecta en situaciones estresantes, dice Anthony Guglielmi, exjefe de comunicaciones del Departamento de Policía de Chicago, quien ahora hace el mismo trabajo en la Policía del Condado de Fairfax, Virginia.

Guglielmi dice que con el entrenamiento adecuado, este tipo de error no debería ocurrir, dado que un Taser debería estar en una funda en el lado opuesto al arma y girado en una dirección diferente.

Un portavoz de Axon, la compañía propietaria de Taser y anteriormente conocida como Taser International, se negó a comentar sobre el tiroteo de Wright, pero le dijo a Forbes que había numerosas salvaguardas contra tales errores.

“Estos incluye la construcción de armas de energía Taser para que se vean y se sientan diferentes a un arma de fuego: un dispositivo Taser tiene un agarre y una sensación diferentes y es más liviano que un arma de fuego; se ofrece en amarillo para contrastar al arma de fuego negra; un panel de control LED se enciende cuando se quita el seguro; y está contenido en una funda que es diferente y está separada del arma de fuego del oficial”.

Pero Rick Smith, el cocreador de la Taser y ahora director ejecutivo del fabricante de armas no letales, Axon, una firma con un valor de mercado de 10,000 millones de dólares, cree que su compañía fabricará una pistola paralizante eléctrica que hará que las armas de la policía sean innecesarias en una década.

“Tenemos que superar a la pistola de la policía (…) Creo que llegaremos allí, para el 2030 tendremos armas no letales tan buenas que en realidad será un tiempo más rápido para la inmovilización de manera más confiable que una pistola de la policía”, dice Smith.

“Hace cinco años, hubiera dicho que nunca llevarías un Taser a un tiroteo. Y comencé a desafiar eso y a decir: ‘Bueno, ¿y si el Taser es la mejor arma?’ Y si en realidad es más efectivo, simplemente porque no le quita la vida a la otra persona”.

Smith, quien habló con Forbes un mes antes del tiroteo del fin de semana, sabe que en este momento, el Taser no es el arma no letal perfecta. A veces, las púas que se enganchan a un objetivo para entregar la carga eléctrica no penetran eficazmente la ropa pesada.

El Taser también solo le da dos disparos, por lo que si falla ambos o no pueden atravesar lo que sea que esté usando el objetivo, es poco probable que sea efectivo en una situación de alta presión.

“Todavía no son tan efectivos como un arma. ¿Por qué la policía todavía termina disparando y matando gente? Porque esa es la forma más confiable de detener una amenaza”, dice Smith.

Para mejorar el Taser, no se trata de cómo hacerlo más dañino o más poderoso, dice Smith. La empresa necesita descubrir cómo hacer que las púas de la pistola Taser se adhieran a un objetivo y entreguen la carga eléctrica, asegurándose de que atraviese la ropa gruesa y tenga más posibilidades de golpear a una persona que podría estar moviéndose rápido o erráticamente.

“Para nosotros, es una cuestión de entrega, cómo diseñamos para que con un 100% de certeza, podamos obtener el efecto en el objetivo donde lo deseamos en situaciones de rápido movimiento en el campo”, agrega. “No tenemos que ir a crear phasers, ni nada nuevo de ciencia ficción. Toda la ciencia es bastante clara. Este es un problema de ingeniería “.

¿Qué está desarrollando el área de tecnología de la empresa para alcanzar ese hito? Es un misterio. Smith no divulgará ningún secreto. Pero puede dar algunas pistas sobre cómo se verá la próxima Taser.

En una patente no informada anteriormente, que muestra una pistola paralizante con múltiples muelles de carga, sostenida en una especie de trípode.

Puede parecer algo salido de los sueños (o pesadillas) de un escritor de ciencia ficción, pero la solicitud de patente, de la que Smith fue coautor, es un intento de abordar ese “problema de ingeniería” con una pistola que puede disparar más electrodos en un área más amplia que la versión actual del Taser.

Está diseñado para “proporcionar una mayor propagación inicial entre uno o más electrodos para aumentar la probabilidad de causar NMI (incapacitación neuromuscular) en un objetivo”.

El oficial de policía promedio podría no ser tan optimista como lo es Smith cuando se trata del futuro de la fuerza. Algunos no querrán que les reemplacen las armas; otros no creerán que una Taser será tan efectiva como una pistola.

Guglielmi dice que sus antiguas agencias en Chicago y Fairfax, Virginia, han intentado cambiar a modelos que se centran en la respetar la vida humana. El oficial dice que si Taser pudiera producir el tipo de arma que Smith está hablando, felizmente dejarían sus armas.

“Definitivamente exploraríamos algo así”, dice. “Nuestro objetivo aquí no es matar gente. Nuestro objetivo es incapacitar una amenaza. Entonces, si los oficiales tuvieran una varita mágica, donde pudieran incapacitar una amenaza sin matar a alguien, absolutamente se usaría”.

Taser ‘diferente en apariencia y sensación’ a una pistola

El Taser es solo una parte de los planes de Axon para un mayor crecimiento. Gracias a su importante negocio de cámaras corporales, su software de almacenamiento de pruebas en línea y su floreciente división de drones en colaboración con la startup Skydio de Silicon Valley valorada en mil millones de dólares, la compañía ha visto cómo sus acciones se han disparado en los últimos dos años.

Solo en el último año se duplicaron. En 2018, la acción de la empresa estaba valorada en alrededor de 25 dólares por papel. En febrero, alcanzó un máximo de más de 200 por título, antes de volver a bajar a 150 este mes.

Sus resultados más recientes muestran 680 millones de dólares en ingresos para 2020, 230 millones de dólares en el cuarto trimestre. Una de las mayores victorias del año fue un pedido de 20 millones de dólares para armas Taser de un cliente internacional no especificado.

El trimestre registró ingresos de 136 millones de dólares para la división Taser, que creció un 62% año tras año.

A medida que aumentan las preocupaciones sobre la policía estadounidense agresiva, también lo hace el valor de Axon. Ninguno de los dos ha resuelto todavía el problema de los asesinatos policiales, sin mencionar el sorprendente aumento de la violencia mortal en Estados Unidos.

* En alianza con Forbes México.