Investigadores sugieren que el ciclo lunar tiene un efecto en el sueño

Los ciclos del sueño de las personas oscilan durante el ciclo lunar de 29,5 días: en las noches anteriores a la luna llena, las personas se acuestan más tarde y duermen durante períodos más cortos.

Esta es la principal conclusión de un estudio que publica la revista Science Advances liderado por la Universidad de Washington, la Universidad de Yale (ambas en Estados Unidos) y la Universidad Nacional de Quilmes, en Argentina.

Las observaciones de las variaciones del sueño se constataron tanto en entornos urbanos como en rurales: en concreto, en comunidades indígenas del norte de Argentina y en estudiantes universitarios de Seattle.

Además, estas oscilaciones se vieron independientemente del acceso a la electricidad de los participantes, aunque estas fueron menos pronunciadas en las personas que viven en entornos urbanos.

La omnipresencia del patrón puede indicar que los ritmos circadianos naturales están “de alguna manera” sincronizados con las fases del ciclo lunar, resumen los autores en un comunicado de la Universidad de Washington.

Para llegar a estas conclusiones, los investigadores usaron monitores de muñeca para seguir los patrones de sueño de 98 personas de tres comunidades indígenas en la provincia argentina de Formosa.

