Google Maps: cómo se han inmortalizado a seres queridos fallecidos en las imágenes callejeras

Usuarios de redes sociales han estado compartiendo desde hace un tiempo las fotos de familiares y amigos fallecidos que aparecen en Google Street View, el servicio que ofrece imágenes en 360° de calles del mundo.

Neil Henderson, un colaborador de la BBC, encontró la foto de su difunto padre parado en la puerta de su casa.

“Tengo literalmente cientos de fotos de mi papá, pero en Google Street View es bastante impactante, como si todavía estuviera aquí”, dijo.

Google El difunto padre de Neil Henderson fotografiado en la puerta de su casa.

La idea de compartir las fotos en internet tuvo un resurgimiento recientemente por una publicación en la cuenta de Twitter llamada “Fesshole”, que pide a sus seguidores que envíen confesiones anónimas.

La publicación decía que habían buscado en la aplicación de mapas de Google, lanzada en 2007, imágenes tomadas antes de la muerte de su padre.

En un tuit, un usuario mostró una imagen de una pareja y escribió: “Puedo volver al 2009 y ver a mis padres caminando por la calle tomados de la mano. Los perdí hace 8 y 6 años”.

I can go back to 2009 and see my parents walking down the road holding hands. I lost them both 8 & 6 years ago. pic.twitter.com/0YmYROw81k — Seán (@seanyboyo) June 16, 2021

Otra imagen de una mujer parada en la puerta de su casa dice: “Mi madre saliendo para fumar un cigarrillo”, escribió Bernard Baker.

Same here, my mum creeping out for a cigarette. Just over a year ago. pic.twitter.com/M2GoSrCcDd — Bern (@bernard_baker) June 16, 2021

Otros dijeron que solo ver imágenes locales tomadas cuando sus seres queridos aún estaban vivos los hacía sentir una conexión.

“Mi adorado papá que murió en 2013 todavía está en Google Maps”, escribió una mujer, mostrando a su padre en la ventana de su casa.

My lovely lovely Dad who died in 2013 still on google maps ❤️ pic.twitter.com/qduLLyhqli — Dawn (@dawn1968) June 17, 2021

Algunos, en cambio, dijeron que sentían tristeza de que algunas imágenes callejeras en Google Street View habían sido reemplazadas por fotos más recientes.

Sin embargo, hay una forma de volver a las anteriores. Si hay un ícono de un reloj en la parte superior izquierda de Google Maps, entonces hay imágenes previas disponibles.

Karim Palant usó esta herramienta para encontrar una escena anterior en la que aparecía su difunto abuelo, Charles Palant, en una toma de 2015.

Lo muestra asomado a la ventana de su apartamento en París. El hombre murió unos meses después.

“Estuvo en ese piso durante unos 70 años, yo pasé muchos momentos felices allí”, dijo Karim Palant.

Google Charles Palant (en el balcón) está en las imágenes de Google Maps hablando con su cuidadora en la calle.

Explicó que su abuelo estaba tomando clases de computación cuando tenía 90 años, pero no cree que él se haya visto Google Street View.

La familia se enteró de la fotografía después de su muerte.

“Es un día tan soleado en la foto y se ve tan relajado, simplemente me recuerda un momento y un lugar feliz”, dijo.

Getty Images Vehículos con una cámara de 360° recorren las calles del mundo para registrarlas en Google Street View.

Buscar en Google Street View objetos o momentos extraños inmortalizados también se ha convertido en una especie de pasatiempo especializado en internet.

Tan solo en la aplicación TikTok hay más de 660 millones de videos con etiquetas al respecto.

Muchas cuentas populares que muestran videos de cosas raras que se encuentran en el servicio de Google.