“10 veces más brillante que cualquier otra”: la mayor explosión cósmica que jamás se haya registrado

El estallido es más de 10 veces más brillante que cualquier otra explosión de una estrella que se haya registrado.

Un fenómeno que se conoce como supernova.

Hasta ahora ha durado más de tres años, mucho más que la mayoría de las supernovas, que normalmente solo son visiblemente brillantes durante unos meses.

Una de las teoría es que la explosión se produjo cuando un agujero negro se tragó una enorme nube de gas.

Un destello en el cielo fue detectado y registrado automáticamente por primera vez en 2020 por la Instalación Transitoria Zwicky en California, EE.UU.

Pero no fue hasta un año después que los astrónomos lo detectaron al revisar los datos.

Llamaron al evento AT2021lwx.

En ese momento pensaron que no tenía nada de especial porque no había indicios de lo lejos que estaba y, por lo tanto, no era posible calcular su brillo.

NASA/SCIENCE PHOTO LIBRARY Uno de los eventos más brillantes del universo es una estrella en explosión, conocida como supernova.

El año pasado, un equipo dirigido por Philip Wiseman de la Universidad de Southampton analizó la luz del evento.

Esto les permitió calcular su distancia: sucedió a 8.000 millones de años luz de distancia.

Wiseman describió el momento en que descubrió el brillo del fenómeno: “Pensamos ‘¡Dios mío, esto es increíble!'”.

¿Qué lo provocó?

El equipo estaba completamente desconcertado en cuanto a qué podría haber causado algo tan brillante.

No había nada en la literatura científica que pudiera explicar algo tan brillante y que durara tanto tiempo, dijo Wiseman.

“La mayoría de las supernovas y los eventos de interrupción de las mareas solo duran un par de meses antes de desvanecerse. Que algo sea brillante durante más de dos años es algo realmente muy inusual”.

Su teoría es que la explosión es el resultado de una enorme nube de gas, posiblemente miles de veces más grande que nuestro Sol, tragada por un agujero negro supermasivo.

Esto enviaría ondas de choque a través del espacio y dejaría restos sobrecalentados de la nube que rodea el agujero negro como una rosquilla gigante.

John A. Paice Recreación del evento: una nube de gas gigante absorbida por un agujero negro supermasivo.

Se cree que todas las galaxias tienen agujeros negros gigantes en su corazón.

Wiseman cree que las poderosas explosiones de este tipo podrían desempeñar un papel importante en lo que él describe como “esculpir” el centro de las galaxias.

“Podría ser que estos eventos, aunque extremadamente raros, sean tan energéticos que sean procesos clave de cómo los centros de las galaxias cambian con el tiempo”.

Robert Massey, director ejecutivo adjunto de la Royal Astronomical Society, explicó que ahora se están buscando más explosiones enormes como esta.

“Nunca habíamos visto algo así antes y ciertamente no en esta escala“, le dijo a BBC News.

“Me sorprendería que este fuera evento fuera único en el universo”.

Wiseman espera detectar más eventos como este con los nuevos sistemas de telescopios que entrarán en funcionamiento en los próximos años.

El equipo ahora se propone recopilar más datos sobre la explosión, observando el objeto en diferentes longitudes de onda, incluidos los rayos X, que podrían revelar la temperatura del objeto y qué procesos podrían estar teniendo lugar en la superficie.

M. Weiss La supernova SN2016aps generó uno de los fenómenos más luminosos del universo que se hayan registrado.

También llevarán a cabo simulaciones computacionales mejoradas para probar si coinciden con su teoría de la causa de la explosión.

El año pasado, los astrónomos detectaron la explosión más brillante registrada, un estallido de rayos gamma conocido como GRB 221009A, que duró poco más de diez horas.

Aunque fue más brillante que el AT2021lwx, duró solo una fracción de tiempo, lo que significa que el poder explosivo del AT2021lwx fue mucho mayor.

Los detalles han sido publicados en Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

