Zury Ríos denuncia a Edmond Mulet por una supuesta infracción a la Ley Electoral y candidato le responde que busca “crear conflicto”

Este martes 6 de junio, el binomio presidencial de la coalición Valor/Unionista brindó una conferencia de prensa en la que señaló a Edmond Mulet, candidato a la presidencia del partido Cabal, por el uso indebido de las redes sociales y la falta de presentación de reportes financieros.

Zury Ríos, presidenciable del partido Valor, indicó que en la conferencia estuvo acompañada de varios de sus candidatos al Congreso y que presentaron ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) una denuncia “porque una vez más el candidato del partido Cabal, Edmond Mulet, miente, es un mentiroso y es un tramposo, lo ha hecho con temas de alta envergadura nacional y lo hace en su propio ejercicio como candidato presidencial del partido que representa”.

Elmer Palencia, fiscal nacional del partido Valor, señaló que Mulet ha infringido la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) en los artículos 221 y 222, “precisamente en las distribución igualitaria del uso de medios de comunicación”.

Añadió que también se ha infringido el artículo 37 Quater del Reglamento de la LEPP en relación al manejo y al uso de las redes sociales.

Explicó que el Reglamento contempla cómo los partidos políticos pueden utilizar las redes sociales y pautar en las redes.

Recordó que en la reunión de fiscales nacionales de los partidos políticos ante el TSE, han hablado ampliamente del tema, porque los partidos políticos tienen que declarar una página o las redes sociales oficiales, es decir, las administradas por Meta como Facebook e Instagram, que son las que los partidos declaran.

“Nuestro equipo técnico logró determinar que recientemente el ciudadano -Edmond Mulet- ha hecho uso de sus redes sociales personales y ha pautado desde la página personal como candidato, lo cual está claramente prohibido por la Ley Electoral y de Partidos Políticos”, afirmó.

Añadió que han evidenciado una serie de publicaciones de diferente índole haciendo campaña de manera abierta, “lo cual no es prohibido, lo que es prohibido es pautar”.

Dijo que hasta el lunes 5 de junio tenían un monitoreo de arriba de Q95 mil pautados desde el perfil personal del candidato, “lo cual no ha sido sujeto de fiscalización y tampoco la procedencia de esos fondos”.

Agregó que todo el equipo político del partido presentó la denuncia para que “de manera inmediata actúe el Tribunal Supremo Electoral y de una sanción correspondiente para que este tipo de actividades se detengan y por supuesto que determine el TSE a través del Registro de Ciudadanos cuál sería la sanción que amerita por el mal manejo de las redes sociales”.

Indicó que falta ver qué procede con el tema de la procedencia de los fondos, “si son fondos que han sido reportados y la procedencia de los mismos”.

Qué dijo Edmond Mulet

Prensa Libre y Noticiero Guatevisión consultaron a Edmond Mulet para conocer su postura por la denuncia en su contra e indicó: “Son actos de desesperación de una candidata que va en caída libre y no haya la forma de ocupar espacios mediáticos. De nuevo la señora Zury Ríos se vuelve a unir al oficialismo para atacarme y descalificarme, no es la primera vez. Ella se está uniendo a las acciones de Curruchiche, que es lo que hemos visto en las últimas semanas, no es de extrañarse”.

Lea también: Elecciones generales en Guatemala: dónde será el primer voto en la capital y qué otros detalles se saben de los centros de votación

Añadió: “Esta acción ante el TSE tendrá su respuesta adecuada en su momento, son acciones que no nos preocupan, están gastando mucho dinero en la campaña en contra mía, les agradezco mucho a ella como a Sandra Torres porque esas menciones que hacen en las redes sociales solo me elevan, me hacen más conocido a nivel nacional, estoy muy agradecido con ellas”.

“Solo supe que presentó una denuncia pero no hemos sido notificados, no conocemos el contenido, creo que es más bien una intención de crear conflicto, crear problemas y seguir con esa campaña de viejas políticas de difamar y de acusar sin razón”, señaló.

Mulet afirmó que no interpondrá ninguna denuncia por difamación.

También se consultó al Ministerio Público para conocer su postura respecto del señalamiento de Edmond Mulet contra el fiscal Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, y el ente investigador indicó: “el Ministerio Público es una institución independiente que siempre actúa con objetividad, imparcialidad y apego al principio de legalidad con el único fin de garantizar el estricto cumplimiento de las leyes del país. Por tanto, ante cualquier inconformidad, puede hacer valer sus derechos mediante las vías que el propio sistema establece”.