Elecciones generales en Guatemala: dónde será el primer voto en la capital y qué otros detalles se saben de los centros de votación

Guatemala afina los detalles para las elecciones generales este domingo 25 de junio, cuando los guatemaltecos tienen el llamado de asistir a las urnas y elegir a sus próximos gobernantes.

José Murúa, presidente de la Junta Electoral de Distrito Central (JEDC) que abarca la capital, informó que para estas elecciones 2023 habrá habilitados 123 centros de votación.

Recordó que hace cuatro años había 157, pero reconsideraron la ubicación de algunos centros por cantidad de población y empadronados; además, se debe cumplir lo ordenado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) respecto de no usar centros que tengan dificultad para el acceso.

Indicó que unos 20 centros de votación que funcionaron en el 2019 no funcionarán este 2023, algunos no se usarán porque fue tarde la confirmación para usar las instalaciones. Otros no serán usados por ubicación y logística interna.

Dónde será el primer voto

Informó que se definió que el primer voto será en el Colegio Salesiano Don Bosco en zona 1 de la capital, ahí será el acto de inauguración de la jornada electoral en la capital.

La JEDC ya tiene a los 123 coordinadores, supervisores y gestores que apoyarán la coordinación. También ya contrataron a las personas que harán la labor de verificación de que sean llevadas las mesas y otras tareas.

En los 123 centros de votación estarán distribuidas 2 mil 23 mesas para emitir el voto.

Murúa explicó que el primer trabajo es la parte del empadronamiento, luego a las personas que actualizaron datos se les reubica en su área para votar.

Ya con los datos, cartografía trasladó la información del padrón para determinar en qué áreas son necesarios centros de votación.

Más de 10 mil personas habrá en los 123 centros de votación para atender a la ciudadanía y la JEDC buscó áreas con techo y habilitarán toldos en caso llueva el 25 de junio.

Los centros de votación estarán en instalaciones públicas y privadas.

Murúa añadió que han hecho simulacros de la parte operativa y cómo hacerla más más eficiente para reducir los tiempos de digitalización.

Dijo que las juntas electorales son las responsables de dar los datos de los votos al TSE.

Agregó que algunos centros están en remozamiento y han contratado los servicios de sanitarios portátiles en las instalaciones públicas.

En las zonas 7 y 18 es donde creció más el padrón, según algunos técnicos y por eso aumento el número de centros de votación.

Nuevos centros de votación