Yo Kaibil: esto es lo que se sabe del reciente videojuego guatemalteco y por qué ha generado alguna polémica

Yo Kaibil, es un juego de guerra desarrollado en Guatemala por la empresa nacional YILSD basado en el entrenamiento y operaciones armadas de las Fuerzas Especiales Kaibil del Ejército guatemalteco, el cual fue presentado el pasado fin de semana.

La presentación de dicho juego, que estaría disponible a partir de este lunes 25 de julio pero tuvo un retraso, se llevó a cabo el sábado en un complejo comercial de la zona 16 y entre las actividades destacó la participación de tres kaibiles del Ejército Guatemalteco.

En una transmisión En Vivo que hizo la página de la empresa YILSD se observa cuando un helicóptero llega a la zona y desde el este lanzan una cuerda por donde luego descienden tres personas con uniformes militares, fusiles de asalto y boinas que identifican a los kaibiles.

En la transmisión, las anfitrionas del evento dan la bienvenida a los kaibiles y los llaman por su nombre.

Los identifican como el capitán primero de infantería, Jorge Mario Arana Escobar; la teniente Silma María Monzón Barrera y el Coronel de infantería Hilarión Patal Coyote.

Los nombres de los tres aparecen en registro del Ejército de Guatemala, pero en la página del Ministerio de la Defensa, Patal Coyote sí aparece como comandante de Reservas Militares de Chimaltenango.

En la transmisión en vivo de la empresa que desarrolló el juego, se menciona que los tres kaibiles no solo participaron en la exhibición, sino que son los personajes principales del videojuego.

Algunos asistentes al evento dijeron también que el helicóptero utilizado en el evento de presentación del videojuego Yo Kaibil pertenecía al Ejército de Guatemala; sin embargo, en algunas fotografías que circulan en redes sociales se ve que la nave utilizada tiene una matricula TG-RSC, un Bell 206L-4 Long Ranger IV.

Ejército se desliga del videojuego

El 24 de julio, el Ejército de Guatemala emitió un comunicado en redes sociales en el que afirmaba que dicha institución no tuvo participación en la preparación, diseño, desarrollo y juego Yo Kaibil Mobile.

Señalaba que el Ejército era ajeno a todo lo que contenga el videojuego y a los usos que al mismo se puedan dar.

Se desligó de la empresa YILSD que desarrolló el juego.

“De igual manera, se ha iniciado el proceso administrativo respectivo para determinar si en el lanzamiento del juego participó personal militar utilizando prendas de uso exclusivo del Ejército de Guatemala, por lo que podrían ser sancionados de acuerdo a lo que establece el Reglamento de Sanciones Disciplinarias correspondiente”, cerraba el comunicado.

Prensa Libre y Guatevisión consultaron a comunicación social del Ministerio de la Defensa si podían confirmar si ya habían identificado a los efectivos militares que estuvieron en el evento, los cargos que tienen y qué sanciones podrían enfrentar, pero no respondieron.

Riesgos

Una fuente con conocimiento del ámbito de documentos reservados y clasificados militares, refirió que pudo observar algunos videos del contenido del videojuego y sí hay algunas cosas muy similares al entrenamiento kaibil.

Comentó que pudo observar en el juego algunas técnicas que sí son parte del entrenamiento Kaibil y que eso podía significar un riesgo, pues oponentes locales o grupos armados ilegales en donde operan las tropas élite en apoyo a la estabilización o mantenimiento de la paz en el extranjero podrían tomar nota de esos contenidos, tácticas y técnicas de combate, que pudieran poner en riesgo a las fuerzas de élite guatemaltecas.

Señaló que los manuales y memorándums de entrenamiento militar tienen reservada su revelación por algunos años, pero otros son material clasificado que no se pueden hacer de conocimiento público ser de asunto de seguridad nacional, y aunque no sabe cómo está actualmente el memorándum de entrenamiento del curso Kaibil, no cree que pueda ser de dominio público.

Añadió que aunque en el juego no se revelaran datos de entrenamiento o tácticas de los kaibiles, sí se está usando el nombre de la fuerza élite del Ejército, lo que podría también genera algún problema.

El juego

El día de la presentación, según la transmisión en vivo, el director creativo del juego Yo Kaibil, Byron Izquierdo, dijo que el proyecto ha llevado mucho tiempo y que han puesto empeño en él.

Señaló que es un juego divertido y que sirve para contar muchas historias de un grupo de élite reconocidos a nivel mundial y que tiene su nombre por un guerrero maya Kaibil Balam.

Añadió que como guatemaltecos están muy orgullosos de apoyar a la comunidad de desarrolladores de juegos, y lo que buscan es incentivar a la comunidad y a los jóvenes y introducirse ese mundo.

Dijo que este juego es una forma de honrar a los Kaibiles, reconocer el esfuerzo de las misiones que se han hecho en el extranjero y en suelo nacional y que buscan fortalecer la paz, la democracia y las libertades.

“Buscamos fortalecer la historia nacional, despertar la curiosidad de los jóvenes y niños por saber quién fue este guerrero mítico, que sí existió, que por qué era temido por las fuerzas invasoras y como la leyenda se mezcló con la realidad y dio vida a un guerrero que hasta hoy en día lo tenemos dentro de nuestras fuerzas armadas”, comentó Izquierdo.

Agradeció a patrocinadores, desarrolladores y kaibiles que aportaron para que este juego fuera una realidad.

Dijo que si bien el juego tendrá un costo las tiendas de aplicaciones, esto es más que algo comercial, sino que es un símbolo que quiere decir que están arrancando la industria de videojuegos en Guatemala, que genera más que la música y el cine juntos.

Izquierdo comentó que juego se desarrolló con tecnología 3D para tener más interacción con el escenarios y trataron de que todo fuera lo más cercano a la realidad, incluso el entrenamiento.

El juego tiene elementos gráficos, hay interacción con personajes con características y misiones con tiempo límite, que si no se cumplen impiden pasar a otro desafío.

Comentó que en el juego, hay pistas para vincular épocas de Guatemala, hay personajes históricos distribuidos dentro de las misiones.

También aclaró que el juego tiene opción de gráficos altos, medios y bajos que va a depender del teléfono que el usuario tenga.

Estará disponible para Androi e IOS y pesa 4GB.

Aclaró que el juego no es fácil, pues así como en la vida real el entrenamiento y las misiones de los kabiles son duras, el juego también lo es.

Se tenía estimado que el videojuego estuviera disponible este lunes 25 de julio, pero la empresa publicó en sus redes sociales que debido a los términos y condiciones proporcionados por la Play Store de Android, la aplicación de Yo Kaibil Mobile presentó una demora debido a proceso de recepción de la nube.

Foto principal: Juego Yo Kaibil que se desarrolló en Guatemala. (Foto Guatevisión: Tomada del Facebook de YILSD)