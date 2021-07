[Viva La Noticia] Efectos psicológicos de la pandemia

Los especialistas mencionan que Guatemala se encuentra en la tercera ola y en el peor pico de la pandemia, al superar en un día tres mil casos positivos detectados. Sin embargo, brindan recomendaciones para disminuir el estrés e incertidumbre entre las personas que deben salir de casa y les causa temor contagiarse.

La principal herramienta es informarse por medios confiables. Varios factores estresantes relacionados con la pandemia pueden contribuir al estrés, la ansiedad y la depresión. Junto con el miedo a desarrollar COVID-19, estos incluyen cambios en las personas:

vidas sociales

seguridad en el empleo

ingreso

cuidado de la salud

“Hay muchos factores estresantes relacionados con la pandemia que incluyen inseguridad laboral, luchas financieras, cambios en los horarios o horarios de trabajo, falta de acceso a la atención médica y desarrollo de condiciones comórbidas”, aseguran expertos. “Otros incluyen el temor de continuar con una terapia biológica basada en el sistema inmunológico debido al temor de contagiarse”.

¿Cómo podemos educarnos mejor del virus y evitar propagar el covid-19?

Para algunos, las cosas se sienten extrañamente normales: salir a un restaurante, ver a familiares y amigos. Pero es posible que otros nunca vuelvan a sentirse tranquilos.

A pesar de cuán frágil sigue siendo el estado del mundo, de alguna manera, la vida está comenzando a volver a la normalidad prepandémica en países con altas tasas de vacunación, como Europa.

Los principales eventos deportivos se están reabriendo a las multitudes, los restaurantes interiores están llenos de gente, la gente tiene citas sin máscaras y los viajes en avión casi se han recuperado a niveles previos a la pandemia, gracias a una vacunación casi de un 90%.

En países donde la vacunación aún no es posible en su totalidad, como en Guatemala, está muy lejos de lo que nos hemos acostumbrado durante el último año y medio, pareciera ser casi imposible volver a la “normalidad”, como si nunca hubiera pasado nada.

¿Cómo puedo protegerme del coronavirus?

Al momento, se recomienda en continuar con estas medidas e informarte con medios confiables.

Al igual que la gripe, protegerse del virus que causa COVID-19 implica distanciamiento social e higiene personal básica. Puedes protegerte con estos pasos:

-Obtener la vacuna COVID-19 cuando seas elegible para recibirla.

-Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca.

-Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo con tos o estornudo y deséchalo de inmediato. Si no hay tejido disponible, usa la esquina de su codo. Animar a otros a hacer lo mismo.

-Usa una mascarilla en cualquier espacio público interior y en espacios al aire libre cuando no puedas mantener una distancia social de al menos 6 pies.

-Quédate en casa si no te sientes bien. Si tienes fiebre y tos o síntomas de gripe, llama a tu médico para programar una cita en caso de que sea gripe. Si es posible que te hayas expuesto a alguien con COVID-19 confirmado, comunícate con tu médico acerca de las pruebas.

-Mantente a 6 pies o más de distancia de los demás.

-Lávate las manos con regularidad y minuciosamente durante 20 segundos a la vez con agua y jabón. Un desinfectante de manos a base de alcohol servirá si no hay agua y jabón disponibles.

-Evita los espacios públicos interiores abarrotados y aquellos sin buena ventilación

