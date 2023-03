VIDEO: El momento en que un coyote abandona a un niño guatemalteco de un año a orillas del río Colorado

Autoridades estadounidenses captaron en video el momento en que un traficante de personas abandona a un niño a orillas del río Colorado, en la frontera con México.

La Patrulla Fronteriza compartió un video de lo ocurrido, registrado el lunes último por la tarde, cuando un traficante cruza la valla que separa México y Estados Unidos, con un pequeño niño en brazos.

El coyote deja al menor sentado entre las vallas que separan las fronteras de ambos países y a pocos metros del río Colorado.

El pequeño se pone de pie luego de unos segundos y camina sin rumbo, completamente desconcertado y abandonado.

Un agente que patrullaba la zona se percató de lo ocurrido y aceleró su vehículo para rescatar al menor, quien corría el riesgo de caer al río y ser llevado por la corriente.

El agente logró llegar a tiempo a donde se encontraba el menor y lo puso a salvo, dentro de su vehículo, para luego llevarlo ante las autoridades migratorias que llevarán su proceso.

Según las autoridades, se trata de un niño de un año y de origen guatemalteco.

Picture of child safe with an Agent. pic.twitter.com/DZr0VMUNTG

— Chief Raul Ortiz (@USBPChief) March 23, 2023