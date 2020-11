Vicepresidente Guillermo Castillo pide a Giammattei que ambos renuncien al cargo para “oxigenar el rumbo del país”

En un mensaje transmitido en redes sociales, el vicepresidente de Guatemala, Guillermo Castillo, solicitó la renuncia en conjunto al presidente Alejandro Giammattei, a quien señala de no cumplir con los compromisos adquiridos durante la campaña que los llevó a ocupar esos cargos.

“Le he manifestado al presidente que las cosas no están bien, que muchos temas de gobierno y las decisiones que se han tomado yo no las comparto y no he sido consultado por la poca comunicación que tenemos con el señor presidente”, agregó.

“Quiere dejar claro el planteamiento que le he hecho al presidente, por el bien del país que presentemos ambos nuestra renuncia al cargo, pero que lo hagamos juntos para descartar esas ideas sediciosas que se dice que y le quiero dar golpe -de Estado- para quedarme en su puesto”, dijo Castillo.

Agregó: “No voy a renunciar solo, voy a presentar mi renuncia si juntos vamos al Congreso y presentamos nuestra renuncia de forma conjunta”.

Ante distintas decisiones de Gobierno que afectan intereses de la población, solicité al Presidente Giammattei presentar nuestra renuncia irrevocable y que una instancia de personas notables proponga al Congreso las ternas respectivas. Insostenible continuar en estas condiciones. — Willy Castillo Reyes (@GuilleCastilloR) November 21, 2020

Castillo dijo que si ambos dejan el cargo es en beneficio de Guatemala porque eso “permitiría oxigenar el rumbo del país y que sean nuevas personas las que vengan a tomar las decisiones más importantes”.

Entre otras cosas Castillo mostró su inconformidad por la forma como se está manejando el tema del presupuesto aprobado por el Congreso, el cual, a su criterio, debe ser regresado al Legislativo para una reevaluación y de no ser aprobado podrían rediseñarse el actual.

También sugirió que todos los funcionarios renuncien a sus cargos para hacer una selección de los que no están señalados de irregularidades en sus administraciones.

Además, el vicemandatario señaló que en una reunión que sostuvo este viernes 20 de noviembre con Giammattei le recalcó la necesidad de disolver el Centro de Gobierno, porque “es una estructura” que genera costros extraordinarios.