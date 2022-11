Veteranos militares anuncian bloqueos y estos serán los puntos afectados

Los veteranos militares que exigen al Gobierno una compensación económica de Q120 mil por haber prestado servicio en el Ejército durante el conflicto armado interno bloquearán carreteras el martes 29 de noviembre, confirmaron este sábado dirigentes, quienes señalan que no hay voluntad de parte del Congreso por aprobar la iniciativa que los beneficia.

“Saldremos el 29 (de noviembre) porque la gente está enojada, se ve que el Congreso no quiere cooperar. Se van a tomar aduanas, fronteras y aeropuertos”, dijo uno de los dirigentes de los veteranos militares, quien afirmó que serán bloqueos.

“Van a ser bloqueo y si no hay buena información (por parte del Congreso) al martes el resto (de militares veteranos) sale el miércoles”, afirmó.

“Nosotros estamos pidiendo Q120 mil, no queremos los Q36 mil porque la iniciativa 6073 hace que el veterano trabaje y nosotros no estamos pidiendo trabajo al presidente, lo que queremos es que nos den una compensación económica por haber prestado servicio militar, pero no estamos pidiendo trabajo”, señaló, al hacer referencia a la iniciativa que pasó en el Congreso en la que se establece un pago de Q36 mil a cada uno.

De acuerdo con los veteranos, habrá presencia de ellos frente al Congreso de la República, los aeropuertos La Aurora, Escuintla y Puerto Barrios, además, aseguran que tomarán Puerto Santo Tomás de Castilla, Puerto Quetzal y Puerto Barrios.

También tomarán Perenco, en Petén, y bloquearán el paso en la Frontera Tecún Umán; El Boquerón, Las Vegas y Piedras Negras, en Huehuetenango; además, la entrada y salida a Puerto Quetzal, El Boquerón, en Cuilapa, Santa Rosa.

También habrá bloqueos en el cruce a San Vicente Pacaya, Escuintla; cruce a Cocales, puente El Zarco, Campamento, Chiquimula; y Río Hondo, Zacapa.

Los bloqueos a escala nacional son para exigir que sea aprobada la iniciativa 5664 que les daría Q120 mil a cada uno por servicios prestados durante el conflicto armado interno.

Rechazan la reciente aprobación en el Congreso de la iniciativa 6073 que otorgará Q36 mil a cada veterano militar.

Las referidas iniciativas han causado división entre grupos de militares veteranos, pues unos han mostrado su apoyo a la 5664 y otros grupos a la 6073.