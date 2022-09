Usac: Mazariegos propone diálogo ante crisis universitaria, pero estudiantes lo desconocen como rector

En un mensaje por medio de las plataformas digitales de la Universidad de San Carlos (Usac), este martes 6 de septiembre Walter Mazariegos, rector de esa casa de estudios, se comprometió con varios sectores a ponerle fin a la crisis universitaria que se originó luego de que fuera electo en el cargo, pues agrupaciones de estudiantes, catedráticos y sectores sociales señalan irregularidades en el proceso eleccionario.

Acompañado del secretario general, Luis Fernando Cordón, integrantes del Consejo Superior Universitario (CSU) y directores de varias unidades académicas, Mazariegos envié su mensaje 131 días después de que las instalaciones de la Usac están tomadas por estudiantes que adversan su elección.

En principio, el mensaje de Mazariegos se dirigió a “sectores afectados directa o indirectamente” por las medidas de hecho, principalmente “a todos los estudiantes universitarios que han sido perjudicados por la suspensión parcial o total de sus actividades académicas derivado de la toma de las instalaciones o la negativa de profesores a impartir sus cursos en la modalidad virtual”.

Enfatizó que está dispuesto a agilizar los procesos de emisión de documentos y títulos y acelerar los trámites de actos de graduación y exámenes públicos y privados. Reiteró su compromiso con el pago de los salarios a los trabajadores de la Usac y el respeto a sus prestaciones laborales.

Mazariegos detalló que la Usac atiende a 232 mil 951 estudiantes de grado y posgrado, de los cuales “un 90 por ciento está recibiendo clases”. También dijo que de ocho mil 112 catedráticos el 93 % continúa impartiendo clases.

Por lo anterior, dijo que su compromiso es “asumir la responsabilidad” y la obligación para que las actividades administrativas, docentes, de investigación y extensión retornen a la normalidad.

También se refirió a la solicitud de diálogo enviada por una comisión nombrada por el CSU a la resistencia universitaria y dijo que insta al procurador de los Derechos Humanos (PDH), Alejandro Córdova a participar en la mediación.

“A través del diálogo alcanzaremos los acuerdos que todos queremos”, señaló y anticipó que las próximas decisiones de las autoridades serán comunicadas por las vías oficiales.

Sin embargo, los estudiantes que han tomado acciones ante la elección de Mazariegos señalan que lo desconocen como autoridad y que están abierto al diálogo, pero con todas aquellas personas que “hayan sido electas de forma democrática”.

“Eso que ha dicho que ha buscado un diálogo es demasiado parcializado, porque lo ha hecho a través de medios informales y a más de 100 días de haber iniciado las tomas -de instalaciones- y toda la crisis universitaria”, señaló el dirigente estudiantil Plutarco de León.

“Han estado coaccionando y presionando a trabajadores, estudiantes a profesores para que firmen un documento, el cual no han hecho público, solicitando la mediación de la PDH, pero en una mediación hay que entender que tienen que estar de acuerdo ambas partes, para que haya un ente mediador; sin embargo, eso no se ha hecho”, agregó De León.

“Primero que se demuestre la voluntad de las autoridades electas democráticamente, es decir todas aquellas que pertenecen al Consejo Superior Universitario que no ganaron por ningún tipo de fraude o que no hayan sido delegadas o nominadas por Mazariegos. Se está buscando la voluntad política de estas personas para poder iniciar algún tipo de diálogo, pero hasta que no muestren esa voluntad política los estudiantes mantienen la postura de seguir con las medidas de hecho”, refirió De León.