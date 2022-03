Ucraniana que vive en Guatemala busca fondos para damnificados de su país y cuenta cuál es la situación tras la invasión rusa

Inna Harbar, una joven ucraniana que reside en la capital guatemalteca, compartió con Prensa Libre y Noticiero Guatevisión cómo está viviendo la invasión rusa a su país y qué está haciendo para ayudar a sus compatriotas.

Con un semblante que deja ver su preocupación, Harbar cuenta que actualmente está tratando de obtener fondos para ayudar a los afectados en su país, para lo cual ofrece platillos europeos en línea y abrió una cuenta para quien desee ayudar.

“La verdad que nací en un pueblo pequeñito de Ucrania, pero con todo lo que está pasando, estoy aprovechando la influencia en las redes sociales, y por sentirme tan impotente de no poder estar en mi país para luchar, entonces pensé en hacer algo, desde lejos, por lo menos”, explicó.

“Entonces decidí que el 50 por ciento de las ganancias de las ventas de la Casa de la Ucraniana será enviado para ayudar a la gente en mi país”, agregó.

“Hola amigos, les traigo una variedad de productos 100% artesanales de Europa del Este, junto con otras recetas que también son muy ricas, desde los deliciosos Pelmeni y Varenyky hasta una variedad de deliciosas salsas que son excelentes para acompañar tus platillos favoritos y ahora con un nuevo producto llamado Кабачкова ікра, pero el nombre en español es Zucchini spread, es perfecto para prepararte un sándwich de Zucchini spread o para prepararte unos ricos montaditos”, se puede leer en su sitio de Facebook, La Casa de la Ucraniana.

“La gente necesita comida y medicamentos, que ahorita tanto faltan”, agregó.

La joven, de 24 años, que reside en la zona 10 capitalina en Guatemala y lleva varios años viviendo en el país después de su matrimonio con un guatemalteco, describió la situación caótica que se vive en varias localidades de Ucrania tras el asedio de las tropas rusas.

Refirió que ella nació en la localidad de Chakva, en la región de Rivne, al noroeste del país, fronteriza con Bielorrusia, aliada del ejército ruso.

Expresó que algunos de sus familiares y conocidos huyeron hacia Polonia; sin embargo, otros se quedaron sin tener opciones.

“En estos momentos ya nadie puede huir porque los rusos pueden dispararles. Prefieren quedarse escondidos en los sótanos, en el metro. Es mejor esconderse”, agrega.

Dijo que solo es cuestión de un par de días para que las fuerzas bielorrusas ingresen a la región de Rivne.

Respecto de la comida que ofrece, dijo que es una invitación para que los guatemaltecos degusten algo nuevo, algo diferente.

“Una situación triste”

La ucraniana describió la situación en su país como “demasiado triste”.

“No tengo palabras para describirles. Estuvimos construyendo el país por 30 años y el presidente ruso (Vladimir Putin) lo destruye en pocos días”, se lamentó.

“Hay unas ciudades en Ucrania que ahorita yo veo las fotos y ni siquiera puedo decir dónde es porque están en ruinas”.

“La gente muere, los civiles mueren. Yo no me imagino la situación porque es terrible. No siquiera hay reglas de guerra, porque los militares rusos están disparando contra los civiles, contra hospitales de niños”, expresó con tristeza.

Apoyo

Para hacer pedidos de comida, Harbar puso a disposición el número de WhatsApp 50487444 o por Messenger (La Casa del Ucraniano).

Además, para quienes deseen contribuir con ayuda económica, habilitó la cuenta monetaria en Banco Industrial 3250139262, a nombre de Inna Harbar.

La joven agradeció la ayuda que ya ha recibido, así como mensajes de fortaleza y ánimo.

Asedio

De acuerdo con la agencia AFP, las tropas rusas atacaron este martes la torre de televisión de Kiev y bombardearon la ciudad de Járkov, intensificando su ofensiva en Ucrania pese al constante refuerzo de las sanciones occidentales contra Moscú.

Los bombardeos en Járkov (este), la segunda ciudad del país, de 1,4 millones de habitantes, dejaron 18 muertos y 26 heridos, según los servicios de socorro.

En la capital Kiev un ataque impactó en la torre de la televisión, con saldo de cinco muertos y cinco heridos. Y en Yítomir, una ciudad de 266 mil habitantes al oeste de Kiev, un bombardeo causó dos muertos, tres heridos y daños en una decena de edificios residenciales.

Medios ucranianos informaron de nuevas explosiones el martes por la noche en la capital y en Bila Tserkva, unos 80 km al sur. Además, los observadores de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) informaron de explosiones en Járkov, Donetsk y Jersón.