“Tengo miedo”, la campaña en redes sociales contra la violencia hacia las mujeres y por qué el MP la critica

Un grupo de mujeres lanzó en redes sociales la campaña #TengoMiedo en la que expresan, por medio de testimonios, su temor por la inseguridad y por la violencia en contra del género femenino.

Los constantes y recientes crímenes contra mujeres y niñas han causado la indignación de muchos sectores que repudian esta ola de violencia, mientras que las autoridades afirman que trabajan en la investigación y se reportan capturas de supuestos responsables.

Según la cuenta de Twitter @TengomiedoG, “la campaña pretende despertar a la sociedad para que se generen espacios para erradicar la violencia en contra de las mujeres y las niñas en Guatemala”.

En una publicación hace referencia al reciente crimen contra Sharon Figueroa en Petén y que conmocionó al país. La publicación la encabeza el texto “Sharon solo quería jugar con su bicicleta #TengoMiedo”.

El pasado 20 de enero también fue asesinada Luz María del Rocío López Hernández, investigadora del Ministerio Público (MP), cuyo cuerpo mutilado fue encontrado en un drenaje en la calle, en la zona 2 de la capital.

“Tengo miedo porque aquí en Guatemala no existe un lugar seguro para ser mujer. Tengo miedo salir todos los días a la calle procurar hacer mi trabajo y no poder regresar a mi casa. Tengo miedo por mi mamá, por mi hermana, mis amigas y todas las mujeres que viven en Guatemala”, expresa en otra publicación una joven que se identifica como Daniela Fernández.

“Tengo miedo de salir todos los días a las calles, tengo miedo de salir a bicicletear, hacer ejercicio, porque me da pánico de que alguien me haga algo, que me roben, que me asalten, que me violen, que me secuestren”, expresa en otro video una joven que se identifica como María Alejandra.

MP informa de acciones

Este lunes 15 de febrero la fiscal general Consuelo Porras junto a otros fiscales brindaron conferencia de prensa para dar detalles de las investigaciones y acciones por los crímenes ocurridos contra niñas y mujeres.

Blanca Yolanda Sandoval Chinchilla, fiscal de sección de la Fiscalía de la Mujer, hizo un llamado a la población, a las organizaciones de sociedad civil, a las organizaciones gubernamentales, a la iniciativa privada y a “todos en general” para que sumen esfuerzos y apoyen la cultura de denuncia en nuestra sociedad.

“No es quedándose callados como las mujeres obtienen denuncia, si usted es testigo de un hecho de violencia cometido en contra de una mujer, de una niña o en contra de un adolescente, por favor denuncie”, manifestó Sandoval.

Usted puede denunciar al 1572 las 24 horas y será atendido por personal especializado. También se puede denunciar en las sedes de la Fiscalía de la Mujer.

Afirmó que la Fiscalía de la Mujer no va a descansar y se necesita que se difunda información verídica, información que apoye a las mujeres y les de el valor de denunciar.

Fiscal critica campaña #TengoMiedo

Agregó que no es válido transmitir mensajes como los que andan circulando en algunas redes sociales diciendo “tengo miedo, no es así como se logra la justicia en este país”.

Olga Rubilia Monzón Soto, fiscal de Sección de la Fiscalía de la Niñez y Adolescencia, indicó que el compromiso debe ser de todos para proteger los derechos de los niños, niñas, adolescentes y las mujeres.

Señaló que la violencia no se erradica con discursos, sino a partir de acciones que se traducen en resultados.

Berónica Judith de León Guzmán, fiscal de sección de la Fiscalía contra del Delito de Femicidio, manifestó que las mujeres se merecen vivir en una sociedad libre, donde la mujer pueda salir sin temor. “No necesitamos ser valientes, necesitamos ser libres”.

Dijo que es necesario que la población tenga una mentalidad de unión, porque la unión hace la fuerza.

Estadísticas

Estas estadísticas son desde que se instaló el Modelo de Atención Integral de Niñez y Adolescencia del 18 de julio del 2019 al 12 de febrero de 2021

680 actos conclusorios

764 salidas alternas mediante criterios de oportunidad

5 mil 925 de otras salidas procesales

125 sentencias

1 mil 130 denuncias con solicitud al Organismo Judicial

763 personas acusadas

Resultados de la modalidad de Gestión Integral de Casos

Cantidad de casos: 4 mil 494

Cantidad de casos concluidos: 2 mil 222. 49%

Cantidad de casos con solicitudes al Organismo Judicial: 699, el 16%

Cantidad de casos activos: 1 mil 573, el 35%

Alertas Alba Keneth 2020

Activadas 825; desactivada 727, para un 88%; alerta activa, 98, para un 12%.

Nueve de cada 10 niñas, niños y adolescentes con aleta Alba Keneth han sido localizados.

Sentencias obtenidas durante el 2021 son 15.

El 65% de casos son resueltos de manera inmediata en cuanto a niñez y adolescencia con un tiempo máximo de 72 horas.

Resultados de la Fiscalía de la Mujer

2020 a la fecha

Recibió 43 mil 482 denuncias a escala nacional por distintos delitos.

En el municipio de Guatemala se procesaron 4 mil 407 medidas de seguridad en favor de las mujeres.

Se solicitaron 1 mil 889 órdenes de detención en todo el país por distintos delitos, se realizaron 883 para un total de 2 mil 272.

La fiscalía de la Mujer, sede Central, entre enero y febrero de 2021 ha ejecutado 50 órdenes de captura por violencia contra la mujer y por delitos sexuales cometidos contra adultas.

Hay cuatro órdenes de captura ejecutadas en los últimos meses del 2020 contra violadores en serie, en su mayoría taxistas.

En la fiscalía de Chimaltenango ha recibido 4 mil 406 asesorías a mujeres que por distintas razones llegan para saber sobre medidas de seguridad, pensiones alimenticias, y sobre divorcios y cuestiones laborales.

Han hecho 3 mil 932 derivaciones a distintas organizaciones de sociedad civil para empoderamiento psicológico de la mujer.

El procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, aseguró que “millones de mujeres y niñas con justa razón se sienten inseguras ante la falta de acción por parte de las autoridades, quienes deben tomar medidas preventivas y sancionar a los responsables, y ante todo brindar oportunidades reales a mujeres y niñas”.

Otro grupo de niñas manifestó el domingo 14 de febrero por el asesinato de Sharon Figueroa y llevó juguetes y peluches a la plaza central de ciudad de Guatemala, bajo la consigna de faltar niñas para jugar con sus muñecas.

La Fiscalía de la Mujer condena y repudia todos los hechos de violencia que han afectado a la población de mujeres, niñas y adolescentes en los primeros meses del año. pic.twitter.com/qCVmOvEJOd — MP de Guatemala (@MPguatemala) February 15, 2021

País violento

Guatemala es, según organismos internacionales, uno de los 15 países más violentos del mundo, con 60 mil asesinatos en la última década.

Durante el año pasado en Guatemala fueron asesinadas 278 mujeres a balazos y 37 con arma cortante, de acuerdo con estadísticas de la organización humanitaria Grupo de Apoyo Mutuo (GAM).

Mientras que en 2019, según la misma fuente, fueron asesinadas 407 mujeres a balazos y 72 por heridas de arma cortante, según EFE.