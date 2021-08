“Tenemos un sistema colapsado”: guatemaltecos opinan de cómo ven la situación en Guatemala por aumento de casos de covid-19

Guatevisión hizo un recorrido por la zona 1 de la capital para consultar a algunos guatemaltecos de lo que piensan de la situación que se vive por la pandemia del covid-19.

“Lo que yo pienso es el sistema, tenemos un sistema colapsado, un sistema diseñado para que no funcione, hasta que esto no cambié no va a cambiar nada”, Erick Rosal, de 62 años.

Uno lo que piensa es en el pueblo de Guatemala, las personas que tienen a sus enfermos, “imagínese que no hay ni camas, no hay medicinas y como la gente dice ¿Dónde está el dinero?”

“Lo que sucede es de que tenemos unos gobernantes nefastos, no les interesa absolutamente nada, más que enriquecerse”, señaló Rosal.

José Luis de León, 58 años, manifestó que “es alarmante, nosotros nos hemos descuidado, nos hemos confiado. Sentimos que como que no hay un proyecto objetivo del gobierno, como que se le está yendo de las manos esta situación”.

Añadió que los hospitales están colapsados, pero “muchas veces la indiferencia de nosotros mismos, de la población, que no nos involucramos en tomar medidas drásticas en nuestros sectores”.

Dijo que los comités de colonias y organizaciones se deben involucrar más porque gente no está usando la mascarilla. Según él, en muchos sectores de la zona 3 de la capital se organizan fiestas y otras y reuniones, pero las autoridades no están presentes y cuando llegan “pues no vemos un resultado positivo o una acción inmediata de parte de ellos”.

“Considero que el gobierno debería de tomar medidas un poco más drásticas, tomando en cuenta que nuestro país históricamente necesita medidas fuertes y creemos que el Ministerio de Salud debería de hacer más campaña en los sectores donde más se está dando esto”, indicó.

Vacunación debe ser acelerada

Añadió que “la vacunación debe ser más acelerada, inmediata para que este problema se solucione”.

Marco Tulio Pérez, otro guatemalteco, indicó que por el aumento de casos los hospitales colapsaron. Dijo que el jueves 12 de agosto viajó a Jutiapa para traer a una niña que está enferma de covid-19, pero no logró atención en el San Juan de Dios.

Agregó que unos hacen caso a las recomendaciones, pues hay que cuidarse.

Pérez ya sufrió de covid-19 y aunque ya está vacunado, “anda arriesgando que le toque otra vez”.

Datos del covid-19 en Guatemala

El último reporte del Ministerio de Salud detalla que se realizaron 12 mil 378 pruebas para detectar covid-19 en todo el país, de las cuales salieron positivas, 4 mil 358, para una positividad de 35.20%.

Se reportó la muerte de 1 persona, pero se contabilizaron 61 decesos más que no habían sido registrado en fechas anteriores. Guatemala acumuló 403 mil 348 casos positivos de coronavirus, desde que se detectó el primer caso el 13 de marzo de 2020, hay 10 mil 960 muertes y 351 mil 996 casos recuperados.

Los casos activos rebasaron por primera vez los 40 mil y según el registro de Salud en el país hay 40 mil 389 pacientes con covid-19.