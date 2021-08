Cuánto cuesta tener un paciente con covid-19 en cuidados intensivos del Parque de la Industria y cuánto tiempo permanece hospitalizado

Autoridades de ese centro asistencial, que atiende exclusivamente pacientes con coronavirus, ofrecieron una conferencia de prensa en la que dieron a conocer la situación que se vive allí.

Guatemala enfrenta una de las olas de contagios de coronavirus más fuertes desde el comienzo de la pandemia, el 13 de marzo de 2020, y prueba de ello es la saturación en la que se encuentran la mayoría de los hospitales nacionales que a diario son abarrotados por pacientes infectados con covid-19.

Durante los últimos días, circularon fotografías y videos de la situación en la que encontraban los pacientes en el área de observación del Parque de la Industria, en la que se observaba saturada, algunos de los enfermos que necesitan oxígeno esperaban en sillas o en el suelo mientras se desocupaba alguna cama.

Esa situación generó una ola de críticas de diversos sectores debido a las condiciones en las que permanecían los pacientes de covid-19, y movilizó a las autoridades para habilitar más camas en ese sector.

Este viernes 13 de agosto, autoridades del Hospital Temporal Parque de la Industria ofrecieron una conferencia de prensa en la que dieron a conocer la situación del centro asistencial.

Dania Hernández, directora del Hospital Temporal Parque de la Industria, dijo que el incremento de casos en ese centro comenzó aproximadamente del 16 de mayo pasado y estos se han mantenido constantes.

Las camas disponibles

Refirió que actualmente el hospital cuenta con 317 camas y mantiene 110% de ocupación en el área de encamamiento, pero en el área de observación, destinada para tener a ocho pacientes mientras esperaban ir a encamamiento, ha estado saturada por la cantidad de pacientes que llegan.

Dijo que en dicha área de observación han llegado a tener hasta seis veces más de su capacidad e incluso han llegado a tener 40 enfermos.

Explicó que han hecho un esfuerzo por mantener rotación en las camas, pues dan egresos en la mañana y en la tarde para que haya disponibilidad de camas para los enfermos de emergencia o área de observación. Añadió que 8 de la noche a 3 horas se incrementa la cantidad de pacientes que buscan atención médica, generalmente son graves.

Hernández afirmó que estos pacientes ya llegan tan graves que impide que sean trasladados a una clínica de evaluación, sino que tienen que ser puestos en un área para administrarles oxígeno de alto flujo.

La directora del hospital señaló que en promedio reciben 40 pacientes diarios y el área de emergencia maneja unos 80 pacientes ya positivos de covid-19 más los que llegan a hacerse hisopados, que en promedio son 50 al día.

Costo de pacientes en cuidados intensivos

Expresó que en promedio, la estadía de un paciente con covid-19 en la Unidad de Cuidados Intensivos es de Q63 mil 876 y que una persona podría pasar hasta 22 días en ese lugar, en el caso de los casos graves.

En el caso de los pacientes moderados, la estadía en el hospital es de un promedio de 12 días.

Las fotografías del hospital

Explicó que las fotografías que circularon sobre la situación en el hospital, solo fueron el reflejo de una horas en las que acudieron gran cantidad de pacientes y la determinación de los médicos de no dejar a ir ningún paciente, de no rechazar ninguna consulta y darles la atención.

Dijo que el lugar que muestran las fotos, es un área de transición, en donde se evalúa al paciente, se realizan el examen físico y se ordena paso a encamamiento.

Hernández puntualizó de del promedio de 50 pacientes que reciben al día, la mitad queda hospitalizado y la otra se va a tratamiento domiciliar.

Aclaró que en los últimos días ha habido un descenso de ingresos al hospital y no porque no haya personas enfermas, sino que ya no están buscando asistencia médica.

La funcionaria afirmó cuando se enteraron de la crisis que evidenciaban las fotografías de las condiciones de los pacientes, se instalaron más camas y actualmente ya cuentan con 33 más.

La directora también hizo ver que si bien han aumentado la capacidad de oxígeno en el hospital y se ha recontratado personal, todavía hace falta completar 816 personas y 75 profesionales de la medicina, aunque ya están en proceso de reclutamiento.

Agradece la solidaridad

Hernández agradeció la solidaridad de los guatemaltecos que durante la emergencia se volcaron con ayuda al hospital, pero dijo que cada donación debe cumplir un proceso para que no haya problemas con la Contraloría General de Cuentas.

“La mejor forma de ayudarnos es previniendo los contagios, cuidándose, tomando las medidas de bioseguridad, lavándose las manos, uso correcto de la mascarilla, evitando aglomeraciones, evitando asistir a reuniones y vacunándose”, expresó.

Las cifras de atención en el Parque de la Industria

Fernando Teyul, de gestión de calidad de ese centro asistencial, dijo que desde que empezó a funcionar el hospital, han sido atendidas 18 203 pacientes, de estos se han hospitalizado 7 mil 097 personas, sean recuperado 5 mil 234, se han referido a 357, y han fallecido 1 mil 358, para un porcentaje de muertes de 19%.

En lo que va del año, han atendido a 12 mil 150 pacientes, se han hospitalizado 2 mil 898 personas, 2 mil 012 se han recuperado, 138 han sido referidos y 800 han fallecido.

Durante las últimas cuatro semanas, en ese centro asistencial atendieron a 3 mil 031 personas, 564 han sido hospitalizados, 418 recuperados, 21 referidos y 252 han muerto.

Agregó que, del 1 de enero de 2021 al 7 de agosto de 2021, en promedio han muerto 7 personas a diario en ese centro asistencial.