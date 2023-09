Subsecretario de Estado de EE. UU. se reúne con el presidente electo Bernardo Arévalo y estos son los temas que abordaron

El Subsecretario de Estado de Administración y Recursos de los Estados Unidos, Richard Verma se reunió el pasado martes con el Presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, dentro de la visita que el funcionario estadounidense hace en la ciudad de Guatemala.

En un comunicado del Departamento de Estado, difundido este 6 de septiembre, se informa que el subsecretario Verma y el presidente electo Arévalo “enfatizaron la necesidad de profundizar la cooperación entre Estados Unidos y Guatemala para abordar las causas fundamentales de la migración desde Centroamérica”.

Además, se menciona que destacaron su interés en trabajar juntos para apoyar la prosperidad económica inclusiva y instituciones democráticas más fuertes en Guatemala.

“El Subsecretario Verma destacó el pleno apoyo de Estados Unidos para una transición sin problemas a la administración del presidente electo Arévalo y el compromiso de Estados Unidos de apoyar la voluntad del pueblo guatemalteco”, se lee en el comunicado.

En su cuenta de X (anteriormente Twitter), Verma escribió: “Nos reunimos con el presidente electo de Guatemala @BArevalodeLeon para reforzar nuestra colaboración en prioridades críticas y compartidas, incluido el fortalecimiento de las instituciones democráticas, abordar las causas fundamentales de la migración irregular y fomentar la prosperidad inclusiva”. El mensaje iba acompañado de una fotografía con el mandatario electo de Guatemala.

El funcionario de EE. UU. también compartió otro mensaje en el que daba a conocer que se reunió con líderes de la sociedad civil en Guatemala.

Destacó que las voces de este sector son más importantes ahora que nunca.

“Discutimos cómo trabajar juntos para fortalecer la democracia guatemalteca y elevar las voces de la sociedad civil en el proceso político”, se lee en el mensaje.

Honored to meet with civil society leaders in Guatemala whose voices are more important now than ever. We discussed how to work together to strengthen Guatemalan democracy and elevate the voices of civil society in the political process. pic.twitter.com/p3lTQquzWq

— Richard R. Verma (@DepSecStateMR) September 6, 2023