Sobrevuelo de helicópteros y avionetas militares sorprende a capitalinos y esto dice el Ejército

Aeronaves militares sobrevolaron varios sectores de la Ciudad de Guatemala y despertaron la curiosidad de los capitalinos.

Varios helicópteros y avionetas militares sobrevolaron la tarde de este lunes 13 de septiembre varios sectores de la Ciudad de Guatemala y llamaron la atención de los capitalinos, pue estos se desplazaban en grupos.

Por el área de la zona 1 de la capital se vio sobrevolar a cinco helicópteros y cuatro avionetas.

Usuarios de redes sociales comentaron que les parecía extraño que las aeronaves militares sobrevolaran a baja altura, incluso, pasaron sobre la Plaza de la Constitución, donde los internautas quedaron sorprendidos.

Sin embargo, el Ejército de Guatemala informó que se trataba de una práctica de vuelo para un homenaje que la Fuerza Aérea Guatemalteca tiene preparado para la celebración del Bicentenario de Independencia del 15 de septiembre próximo.

Rubén Téllez, vocero del Ejército, dijo que tienen preparada “una sorpresa” para la población, quien podrá disfrutar de un espectáculo aéreo el 15 de septiembre próximo, pero no profundizó en detalles.

“Es un vuelo de práctica que va a hacer la Fuerza Aérea el día 15 por la tarde. Nosotros como institución armada no podemos darnos el lujo de no celebrar el bicentenario y con eso (espectáculo aéreo) no estamos esparciendo el coronavirus. El día 15 la gente va a tener una sorpresa”, señaló Téllez.

Suspenden actividades

El ministro de Cultura y Deportes, Felipe Aguilar, en conferencia de prensa el lunes 30 de agosto informó de las decisiones que tomaron en torno a las celebraciones por el Bicentenario.

“El Ministerio de Cultura y Deportes cancela actividades de celebración del Bicentenario a causa de la pandemia covid-19 en el país y respetando los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud Pública”, indicó el funcionario.

El programa cívico cultural del 14 de septiembre próximo, en el que el presidente Giammattei se dirigirá a los guatemaltecos, se celebrará de forma virtual en una transmisión nacional por televisión y Canal de Gobierno, páginas web y redes sociales.

Los actos oficiales de conmemoración serán apreciados a través de una transmisión digital que integrará 10 artistas nacionales que participarán en un mapping que será proyectado en la fachada del Palacio Nacional de la Cultura, mismo que será patrocinado, por lo que el Ministerio de Cultura no incurrirá en gastos para ello. Sus obras, que se realizarán con distintas técnicas de ilustración, darán un mensaje de unión y libertad.