Sobreviviente del incidente de Stamford en donde fallecieron dos guatemaltecos da su testimonio de lo ocurrido

El pasado 17 de abril, dos ciudadanos guatemaltecos, Ludin e Isaac Cifuentes, fallecieron en Long Island Sound, en Estados Unidos, luego de que el barco en el que se trasladaban para ir a pescar fuera impactado por los fuertes vientos de la costa, haciendo que volcara y cayeran en el mar.

Otros dos guatemaltecos que se encontraban en el barco donde ocurrió el incidente sobrevivieron, luego de que fueran trasladados a un centro asistencial de Stamford, Connecticut en un estado crítico.

Según la versión de las autoridades, los cuerpos de socorro pudieron sacar a los cuatro guatemaltecos del mar, que se encontraba en una temperatura de 40 grados bajo cero, y fueron enviados de urgencia al Hospital de Norwalk. Esto ocurrió alrededor de las 10 horas de la mañana. A horas de la tarde, las autoridades reportaron el fallecimiento de dos de los cuatro guatemaltecos.

Miguel Pérez fue uno de los sobrevivientes del accidente en Stamford, y dio sus declaraciones de los hechos en un video en vivo de la plataforma de Facebook en la cuenta de El Canche GT, así también como solicitar ayuda económica para poder repatriar los cuerpos de sus compañeros guatemaltecos que perecieron.

Pérez comenta que el día comenzó de forma normal, y todos estaban pasando un rato agradable antes de que los vientos golpearan su barco. “Salimos normalmente aun día de pesca y el día marchaba bonito. Por desgracia, ya estando quince minutos adentro del mar, nos jugó una mala pasada y comenzaron tormentas de aire cerca de nosotros“, comenta.

“Esto levantó olas bastante grandes, de aproximadamente cuatro a seis pies de altura, que fue lo que hizo que nos hundiéramos con todo y barca. Nos quedamos flotando en el agua por aproximadamente 45 minutos. Al momento de caer, empezamos a llamar al 911, y yo fui el primero quien hizo las llamadas, ya que mi teléfono es a prueba de agua”.

Pérez sostiene la teoría que sus compañeros fallecieron de la hipotermia que tuvieron, debido a las bajas temperaturas que tenía el mar al momento en que cayeron. “A la hora del rescate yo perdí el conocimiento y en el momento en que me subieron a la lancha de rescate no recuerdo nada más, hasta que me desperté en el hospital”.

Explica que él conoció acerca del destino de sus compañeros a través de las redes sociales “No lo supo ni por familiares ni amigos, y pensé que correrían con mi misma suerte“.

“Cuando caímos, nos seguimos comunicando, ya que seguimos estando cerca, incluso gritamos auxilio cuando llegaron la lancha de rescate, incluso le hablé a una de las personas que se encontraba inconsciente que ya había llegado la ayuda y me respondió de manera leve”.

Durante su testimonio, se menciona la página oficial de GoFundMe en donde se detalla, por parte de Sharon Carmona, esposa y familiar de los dos fallecidos, que la ayuda económica será utilizada para los gastos del funeral, así como su traslado a Guatemala para poder ser enterrados.