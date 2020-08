“Se requiere de mucha valentía para hacerlo”, Andrea Aparicio denuncia en video los abusos que sufrió de parte de Marco Pappa

Mi nombre es Andrea, tengo 27 años y lamentablemente fui victima de violencia doméstica.Para muchos es fácil juzgar y señalar, pero para quienes han vivido esto, pueden entender lo difícil que es llegar hasta esta instancia y acciones.No es fácil salir públicamente diciendo la verdad, porque esa verdad compromete mi integridad y mi dignidad como mujer. Esto lo hago por las mujeres que callan por una o varias razones los abusos y maltratos, lo hago por mi, aunque reconozco que tarde pero requiere de mucha valentía hacerlo, para poner un límite y un alto a una relación tóxica y de abuso no solo físico, sino también psicológico, y principalmente por mi familia, pues son personas que lo han dado todo por mi y verlos sufrir por un cobarde me hace más difícil vivir esta película de terror en la que me encuentro.Es triste y penoso que tengan que acudir a difamarme y poner en duda mi palabra cuando de violencia y abuso se habla, aunque abogados y familiares quieran esconder la verdad apuntando dedos a otros lados, es imposible que la realidad de quien verdaderamente es Marco no lo alcance, y peor aún, pueda continuar haciéndole daño a otras mujeres como ha sucedido desde hace ya varios años. Estoy cansada de quedarme callada, estoy cansada de que me manipulen poniendo por encima los planes o sueños de otra persona. Estoy cansada y aturdida de las llamadas de familiares, abogados y de el mismo, pidiéndome que por favor no declare, que por favor me quede callada… de todo esto estoy cansada. A todos tarde o temprano nos llega el momento de evolucionar, y para mi este, es un momento trascendental de vida, si anteriormente no lo hice, HOY SI priorizo en mi, HOY SI me amo a mi primero que a todos, y HOY SI pongo un límite, tristemente obligada a hacerlo de esta manera, pues quieren tergiversar las cosas pero las pruebas existen y este mensaje lo hago a gritos para decir ¡YA BASTA! Lo único que quiero es que de una buena vez esto se termine, que esas mentiras y burlas a la ley y al daño que me causaron, se conviertan en punto final pero que SE HAGA CON JUSTICIA.

Posted by Lucia A. de Retolaza on Thursday, August 6, 2020