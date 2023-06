Se forma la depresión tropical Tres en el Atlántico ¿Cuáles son las posibilidades de que afecte Guatemala?

El servicio meteorológico del Insivumeh informó este lunes 19 de junio que monitorea un sistema de baja presión en el centro del Atlántico el cual se ha intensificado a depresión tropical Tres y se dirige hacia las Antillas Menores, al oeste del mar Caribe.

Añadió que debido a su ubicación y movimiento, hasta el momento no se prevé peligro directo para Guatemala; sin embargo, continuará con el monitoreo de su evolución mientras el sistema se encuentre dentro de la región del mar Caribe.

Destacó que las lluvias acompañadas de actividad eléctrica continuarán sobre gran parte del territorio nacional asociadas al acercamiento y paso de ondas del este, sistemas migratorios que son propios de la época.

Recomendó a la población mantener las precauciones necesarias ante la posibilidad de lahares en la cadena volcánica, crecidas repentinas de ríos, inundaciones, movimientos en masa o daños en la red vial del país.

Cleofas Culajay, pronosticador del Insivumeh, informó que se prevé que la depresión tropical llegue a las Antillas Menores este viernes 23 de junio y posiblemente como huracán.

Dijo que aunque este sistema no representa peligro para Guatemala, cuando se acerque al Caribe le comenzarán a dar seguimiento y emitirán los boletines correspondientes, ya que debido a la cercanía podría haber efectos indirectos o incluso el acercamiento de la zona de convergencia intertropical, que es un sistema que está alrededor del planeta y también origina algunas lluvias.

Mientras que el Centro Nacional de Huracanes informó que La depresión tropical Tres se formó en el Atlántico tropical central.

Añadió que las Antillas, Puerto Rico y las Islas Vírgenes deben monitorear de cerca las actualizaciones del pronóstico y tener su plan de huracanes listo.

Lea también: ¿Por qué ha aumentado el calor en los últimos días? Qué dice el Insivumeh sobre las temperaturas que se registran en Guatemala

Jun 19 11AM EDT: Tropical Depression Three has formed in the central tropical Atlantic. Everyone in the Lesser

Antilles, Puerto Rico, and Virgin Islands should closely monitor updates to the forecast at https://t.co/tW4KeGe9uJ and have their hurricane plan in place. pic.twitter.com/lx0teiMMfp

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) June 19, 2023