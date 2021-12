SAT denuncia 8 mil ataques cibernéticos que afectan la facturación, pago de impuestos y procesos en aduanas

Hacer trámites ante la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) se ha tornado más compleja en las últimas semana por una serie de ataques cibernéticos que colapsan los servicios de la entidad tributaria..

Eso según información de las autoridades que denunciaron públicamente los ataques digitales que comenzaron desde el pasado 13 de diciembre, según explicó el ingeniero, Ronald Estrada.

“Nosotros recibimos en el año más de 8 mil ataques que fueron bloqueados por las aplicaciones y proveedores de seguridad informática, tenemos más de 100 millones de visitas a los diferentes portales, más de 2 millones de usuarios activos en nuestra agencia virtual y poco más de 1.8 millones de documentos en factura electrónica”, detalló.

Pero principalmente estos ataques impiden que los usuarios puedan acceder a las vías digitales que ofrece la SAT para realizar gestiones realizadas a facturación, pago de impuestos y hasta procesos aduaneros, “lo que hacen este tipo de ataques es inundar el canal de comunicación hacia la SAT con tráfico no deseado”, explicó Estrada.

Los errores no son ocasionados por la SAT, ya que su personal está tratando la manera de poder dar soluciones, incluso van a trabajar el 23 y 30 de diciembre, fechas donde regularmente se descansa por el pacto colectivo, según refirió Armando Pokus, intendente de atención al contribuyente.

“Manejar horarios flexibles de atención de acuerdo en los momentos en que dejamos de recibir estos ataques que bajan y que tienen una cierta periodicidad, prácticamente pareciera que fuera una oficina de ataques, comienzan a las nueve de la mañana, al medio día tienen un bajón y por la tarde se reanudan”, indicó Pokus.

“Dependemos de que dejen de realizar los ataques”

Las autoridades de la SAT y el equipo informático trabaja para dar una respuesta al problema, pero pese a que sea un ataque directo contra una institución pública, presentar una denuncia ante el Ministerio Público (MP) haría poco o nada, según la explicación de Marco Livia Díaz, superintendente de SAT.

“Los ataques son internacionales por eso no se ha presentado ninguna denuncia ante el MP, no son ataques nacionales, realmente es muy complejo. Nosotros tenemos contratadas compañías en el cuadrante más alto para esto, ellos han estado incluso imposibilitados con todos los servicios en el mundo porque hemos tenido reuniones con especialistas internaciones que no han logrado establecer de que parte del mundo proviene el ataque, así que una denuncia ante el MP no sería efectiva”, señaló.

Recalcó que los inconvenientes que pueden afectar a los contribuyentes no son ocasionado por la SAT, por lo que les pide comprensión y refiere que no se puede dar un tiempo claro en cuanto tiempo el problema será resuelto, ya que prácticamente dependen de la buena voluntad de los agresores.

“No son fallas del sistema de SAT, no son fallas del servidor, el tiempo depende de que dejemos de recibir estos ataques así que no depende de nosotros tanto; por supuesto que proveedores y agentes de seguridad informática de SAT estamos trabajando de forma conjunta para minimizar esto y poder restablecer todos los servicios cuando empiezan los ataques, pero realmente dependemos de que dejen de realizar los ataques”, puntualizó.

Las autoridades de la SAT les piden a todos los contribuyentes no dejar sus responsabilidades fiscales a último minuto, refieren que el portal Declaraguate es de los que menos problemas han presentado, pero señalan prudente que cualquier gestión se haga con tiempo.