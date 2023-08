Sandra Torres promete a pastores evangélicos crear una secretaría de asuntos religiosos para beneficiar a iglesias

La candidata presidencial de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Sandra Torres, participó este miércoles 2 de agosto en un desayuno con pastores cristianos evangélicos y otros líderes religiosos en un hotel de la zona 11 capitalina, en donde les ofreció abrir una secretaría de asuntos religiosos como parte de su plan de gobierno.

En su discurso, Torres indicó que esta nueva entidad ejecutiva serviría para “atender a las iglesias”, pero no profundizó en sus funciones ni atribuciones. Consultado por Noticiero Guatevisión y Prensa Libre, el equipo de comunicación de la UNE tampoco detalló la propuesta.

“Yo quiero hacer un gobierno con los 10 mandamientos en la mano y demostrar que las cosas se pueden hacer cuando se quieren hacer”, afirmó Torres.

Al salir del evento, rodeada de seguridad, la aspirante presidencial explicó otras dos de sus ideas para beneficiar a las iglesias si gana la presidencia.

Una es una ley para proteger a las iglesias que, a su criterio, sufren de “persecución fiscal”. La normativa guatemalteca deja exentas a las iglesias de la obligación de pagar impuestos.

“Lo que pasa es que a las iglesias les han estado cobrando impuestos, les han estado persiguiendo fiscalmente. Entonces lo que estamos dando es esa apertura, esa libertad de religión, como la libre emisión de pensamiento”, explicó.

La otra, detalló Torres, es una política para relajar las multas que deben pagar las congregaciones religiosas que incurran en contaminación auditiva durante sus actos de culto.

“Les han puesto multas demasiado excesivas, lo cual riñe con la libertad de culto. Lo que queremos aquí es que todos sean iguales”, mencionó.

En su discurso, Torres se comprometió a que la secretaría de asuntos religiosos tendrá fondos propios y el respaldo financiero para que atiendan a las iglesias y sus necesidades.

“Voy a solicitarles a ustedes que me ayuden y que sean parte de mi gobierno, como es la reserva moral. Yo voy a solicitar que ustedes me ayuden y me apoyen a transparentar los fondos de los impuestos, que todos los guatemaltecas y guatemaltecas pagamos”, afirmó.

Agregó: “Yo quiero hacer un gobierno con los 10 mandamientos en la mano y demostrar que las cosas se pueden hacer cuando se quieren hacer”.

Dijo que “harán una mesa de transparencia” integrada por las iglesias y otros actores de la sociedad civil para que fiscalicen la ejecución de los fondos presupuestarios.

Afirmó que cuidará los principios y valores que se van a implementar en las escuelas públicas, para lo que pidió apoyo a los presentes.

Mencionó que ha habido campaña negra en su contra en la que la señalan de haber sido guerrillera. Añadió que la campaña negra es para distorsionar la atención de los guatemaltecos.

También se comprometió a terminar con la corrupción, de terminar con las extorsiones y de “regresar la paz y la tranquilidad a las calles de nuestro país, con la presencia de fuerzas combinadas, la Policía Nacional Civil de la mano del Ejército”.

Indicó que va a fortalecer el Ejercito y lo va a modernizar porque “lo necesitamos” para ayude a dar seguridad al pueblo. Dijo que además fortalecerán a la Policía Nacional Civil (PNC).

Habló de depurar las instituciones y que va a terminar con “esas plazas fantasma que también hay en el Congreso”.

Torres dijo que con ella el “Congreso va a tener que trabajar”. Según ella, en la próxima reforma electoral van a presentar una modificación a la ley para que se reduzca el número de diputados en Guatemala para ahorrar dinero.

Prometió que garantizará los medicamentos en los hospitales públicos y que construirá un hospital en Mixco, como pasos a desnivel; además, necesita un buen sistema de transporte, institutos de educación media y agua entubada.

Afirmó que habilitará destacamentos militares en Mixco, en las colonias que sea necesario. También instalación de cámaras de vigilancia.

En su plan de gobierno tiene contemplado la construcción del anillo metropolitano.

Hacen rifa

Luego de que Torres saliera del hotel, un grupo de personas que estaba en el desayuno rifaron frente a otros asistentes varios obsequios, como guitarras y planchadores de ropa, mientras pedían el voto para la UNE de cara al balotaje del 20 de agosto.

La ley prohíbe a las agrupaciones políticas entregar regalos a las personas con fines electorales. El equipo de Comunicación de la UNE aseguró a Noticiero Guatevisión y Prensa Libre que el evento no fue organizado por el partido y que Torres fue invitada por líderes de iglesias evangélicas.