Partido UNE expulsa de sus filas a cuatro diputados antiguos y separa a tres recién electos.

El partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) publicó el pasado 16 de enero un comunicado en el que expulsa y separa de esa organización a siete diputados del Congreso, y recuerda que no pueden integrar la junta directiva o comisiones de trabajo.

En el documento se menciona que se confirma y ratifica, la expulsión de los diputados:

– Ervin Adim Maldonado Molina

– José Inés Castillo Martínez

– Raúl Solorzano Quevedo

– Karla Cardona

Además, informan de la separación de los diputados recién electos

Víctor Hugo Cifuentes Delgado

Darwin Edgardo Ramírez Cameros

Oscar Rolando Corleto Rivera

El comunicado de la UNE hace referencia que lo expuesto es con base a los artículos 47 y 50 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo.

El artículo 47 señala: “Límites. En ningún caso pueden constituir bloque legislativo separado diputados que pertenezcan a un mismo partido político. Ningún diputado podrá pertenecer a más de un bloque legislativo y ninguno está obligado a pertenecer a un bloque legislativo

El artículo 50 explica: “Cambio de bloque legislativo. El cambio de bloque legislativo deberá ser comunicado a la Junta Directiva del Congreso, en comunicación suscrita por el diputado de que se trate y del jefe de bloque al que pertenecerá en el futuro. La simple renuncia a pertenecer a un bloque legislativo sólo lo comunicará el diputado de que se trate a la Junta Directiva del Congreso. Cuando los integrantes de un bloque legislativo se reduzcan durante el transcurso del año legislativo a un número inferior al indicado en la presente ley, el bloque quedará disuelto y sus miembros podrán formar parte de otro bloque, si así lo decidiera cada diputado”.

Según el comunicado de la UNE, “los siete diputados mencionados no podrán pertenecer a la Junta Directiva del Organismo Legislativo, no podrán optar a la jefatura o sub jefatura de bancada, no podrán ser miembros de ninguna comisión de trabajo dentro del Organismo Legislativo así como actuar en nombre de la Organización Política Unidad Nacional de la Esperanza, nacional o internacionalmente”.

Dos en junta directiva del Congreso

Dos de los diputados expulsados de la UNE están en la Junta Directiva del Congreso.

Ervin Adim Maldonado Molina, quien fue expulsado de la UNE, fue elegido como primer vicepresidente mientras que Raúl Antonio Solórzano Quevedo es el segundo secretario de la mencionada junta.

El presidente del Congreso es Samuel Pérez Álvarez y Andrea Villagrán, es la primera secretaria y ambos pertenecen al Movimiento Semilla.

Diputados y organizaciones han interpuesto amparos ante la Corte de Constitucionalidad para que se anule le elección de la junta directiva del Congreso, por considerar que los diputados de Semilla no podrían integrarla, puesto que la Comisión Permanente del Congreso, de la Novena Legislatura los declaró independientes y la nueva legislatura aprobó un nuevo acuerdo legislativo que anulo esa disposición y le devolvió al partido político su estatus de bloque.