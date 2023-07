Sandra Torres entra en pugna con Roberto Arzú por publicaciones en redes sociales

La publicación de un video en la red social Tik Tok por parte del político Roberto Arzú habría sido la causa por la que Sandra Torres, candidata a la Presidencia por la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), lo señalara de extorsión y de confabular en su contra para dañar su imagen de cara a la segunda vuelta de las elecciones del 20 de agosto próximo.

Los señalamientos de Torres dieron paso a reacciones de Arzú y de Quique Godoy, a quien también señala en su publicación, en la que los acusa de internar extorsionarla por US$250 mil a cambio de apoyarla en la carrera por la presidencia, pero que, ante su negativa “fueron a negociar con el partido semilla” para emprender una campaña negra en su contra.

Tanto Arzú como Godoy dicen que la publicación de Torres solo evidencia “su desesperación” ante la coyuntura política que se vive en el país.

“Roberto Arzú, a través de su tío Quique Godoy intentaron extorsionarme, ellos me pidieron hace un par de meses US$250 mil antes de la primera vuelta, pero yo no excedí, como nunca voy a acceder a ninguna extorsión, y como yo no les di el dinero (…) fueron a negociar con el partido Semilla, aparentemente en el supuesto escenario que Semilla pudiera llegar al Ejecutivo, ellos fueron a negociar un ministerio a cambio de que me montaran a mí una campaña negra”, dice Torres en una publicación en sus redes sociales.

Agrega que “yo no caí en la trampa, nunca quise aceptar esa extorsión de estos delincuentes, pero hoy quiero decirles que por este tipo de acciones este tipo y de desinformaciones estamos como estamos, lo mismo me hicieron hace 4 años y hace 8 años y por eso todas esas desinformaciones nunca les ha cuajado, porque la gente nunca les ha creído (…) llamó también la atención a Roberto Arzú de que ya no mienta”.

Torres publicó en redes capturas de pantalla de lo que sería una comunicación con Godoy, la cual acompaña con el siguiente mensaje: “Yo hablo con la verdad, para refrescarles la memoria les dejo la evidencia.”

La dirigencia de la UNE dijo que analizan presentar denuncias conta Arzú y Godoy. “El equipo legal analiza esta posibilidad”, dijeron.

Por personas como @robertoarzugg @QuiqueGodoy estamos como estamos, hoy denuncio públicamente su extorsión para darme “apoyo”, claramente se vendieron con la competencia. pic.twitter.com/tBLcgiLk6V — Sandra Torres (@SandraTorresGUA) July 17, 2023

Ante esos señalamientos Roberto Arzú señaló que Torres ha sido “la candidata más rechazada de la historia” y que sus entiende “su desesperación.

“Sandra Torres ya no sé qué le pasa a usted, realmente usted salir con esas mentiras, yo entiendo su frustración, entiendo su desesperación de que usted ha sido la candidata más rechazada de la historia, lo entiendo, ha de ser duro, pero mire Sandra yo ni candidato fui es más, yo hace dos meses, como usted dice, yo andaba todavía tratando de ser candidato de que obviamente usted fue de las que más luchó para que no lo fuera, ahora que venga a decirme que por qué yo no la quiero apoyar, entonces me tiene que descalificar”, dijo Arzú en un nuevo video,

En la publicación le consulta sobre “qué tan importante soy yo para que usted (…) tenga que salir a mentir, no Sandra, ubíquese, mire usted ha sido la representante legal del sistema corrupto, esa es la verdad y nadie lo puede negar, esa es su culpa no mía, que yo no la voy a apoyar jamás nunca, pero entonces dedíquese mejor a ver cómo cambia su forma de ser, su forma de actuar y ver cómo logra cautivar el corazón a los guatemaltecos”, refirió Arzú, quien no pudo participar en las elecciones generales 2023 debido a que el Tribunal Supremo Electoral no avaló su inscripción.

Por su parte Quique Godoy dijo que en horas de la mañana Torres les envió un mensaje en el que mostraba inconformidad por la publicación de Arzú, pero asegura que eso no es ningún tipo de campaña negra, pues el político siempre ha utilizado esa red social para expresarse.

“Uno, no soy candidato de nada, la campaña negra que dice, porque ella me mandó un mensaje (por WhatsApp) con un TikTok que hizo Roberto donde la identifica como parte del sistema, del crimen organizado o algo así, está enojada por eso, si la campaña negra es ese video que hizo Roberto y si la campaña negra es por ese video, Roberto ha hecho Tik Tok todo el tiempo, no es de ahorita”, dijo Godoy.

Agregó que, “es más, yo voté por ella en las últimas elecciones en la segunda vuelta, y mandó el mensaje y yo ni me di cuenta con el TikTok de Roberto denominándolo campaña negra. Creo que está enojada, desesperadas a 35 días de las elecciones, pero yo no tengo nada que ver, ni estoy de candidato ni está de candidato Roberto.

Respecto a que hace dos meses se hizo un acuerdo con Semilla, Godoy dijo que en ese tiempo nadie sabía que esa agrupación quedaría en los primeros lugares.

“La comprendo que pueda estar enojada, la comprendo que pueda estar desesperada, comprendo que un video como esos de Roberto la molesten, pero hablar que son parte de una campaña negra negociada con semilla (no tiene sentido), cuando todo mundo creía que podría quedar sexto séptimo lugar”, dijo Godoy.

Por su parte el Movimiento Semilla rechazó señalamientos y sus representantes se limitaron a responder que “es absolutamente falso. Desinformación”.

El pasado miércoles el Ministerio Público (MP) intentó suspender al Movimiento Semilla por un supuesto caso de corrupción, a menos de 40 días para el balotaje.

Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad anuló por el momento la intención del Ministerio Público, al igual que el Tribunal Supremo Electoral.

Con información de Fátima Herrera, Carlos Kestler y EFE