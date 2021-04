“¿Quién autoriza esta basura?”: El comentario de un diputado que levantó protestas de legisladoras

El diputado Douglas Rivero, tercer secretario del Congreso, protagonizó este 7 de abril un episodio que desató protestas de diputadas que le exigieron una disculpa durante la sesión plenaria.

Rivero estaba leyendo la iniciativa de reforma a la Ley Electoral sobre paridad, alternancia e inclusión de los pueblos indígenas y mujeres en cargos de elección popular, hizo una pausa y sin percatarse de que el micrófono estaba encendido dijo: “¿Quién autoriza esta basura?”.

El exabrupto no pasó a más en el pleno en ese momento. Incluso la sesión continuó con el debate sobre un punto resolutivo para que el Ejecutivo resuelva el desorden y fortalezca el proceso de vacunación contra el covid-19 para que garantice la inmunización para los más pobres, ancianos y mujeres, para lo cual sugirieron tomar en cuenta al Ejército.

Lea más | Salud publica listado de personas vacunadas por coronavirus en Guatemala

Pero pasadas dos horas del debate sobre la vacunación la diputada Andrea Villagrán no dejó pasar lo dicho por Rivero: “Ese comentario misógino, discriminador y racista no podemos permitir ni dejar pasar estos hechos irrespetuosos desde la junta directiva cuando tenemos a dos mujeres -Sofía Hernández y Lucrecia Marroquín-“.

No podemos permitir, ni es correcto que se trate de "basura" a las mujeres y a los pueblos indígenas. No se puede dejar pasar este hecho vergonzoso. pic.twitter.com/Nh6VmQdoiF — Andrea Villagrán 🇬🇹 (@AVillagran502) April 7, 2021

Villagrán continuó: “Ese mensaje lo único que demuestra es el temor a que más mujeres participen en política. No podemos permitir que se trate de basura a mujeres y pueblos indígenas”. Asimismo, demandó una disculpa y una aclaración de Rivero al respecto.

Por alusión, Rivero fue el siguiente en tomar la palabra y se refirió al incidente, donde descartó que llamara basura a mujeres y pueblos indígenas, sino que se refería al alcohol en gel que se estaba aplicando: “Me entristece que compañeros no puedan ver bien el video. Yo terminé de leer -la iniciativa de reforma-, pasó el tiempo y dije este gel ¿quién autorizó esta basura? Si la ofendí no fue mi intención. Yo represento -a San Marcos- donde el 70% es pueblo indígena. No se vale, no es correcto que quieran agarrar fama con un comentario que no es cierto. Están jugando con mi reputación. Yo he sido una persona educada y no se vale”.

Siga leyendo | Los 10 minutos que marcaron la diferencia entre la vida y la muerte del bebé de una embarazada asesinada a balazos

A continuación, Evelyn Morataya se unió a la protesta de Villagrán sobre lo dicho por Rivero: “Usted no tenía derecho de expresarse de esa manera. Las mujeres tenemos derecho de presentar todas las iniciativas y luchar por la paridad. Gracias a la inclusión aquí tenemos a dos mujeres en junta directiva. No trate de basura las iniciativas que buscan la paridad y si no es así le insto a que vote por la iniciativa, por las mujeres, para que no seamos solo 31 -cifra de congresista en esta legislatura-“. La diputada reprochó también a Rivero que diga que el alcohol en gel que está en junta directiva es basura cuando es esa instancia la que lo compra con dinero de los contribuyentes, y lo conminó a comprar sanitizante con sus propios recursos.

El debate no pudo continuar porque se rompió el cuórum y Hernández, quien presidía, levantó la sesión.