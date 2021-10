“Que se vacunen porque trae consecuencias buenas”: adolescentes expresan qué los motivó a vacunarse contra el covid-19

Menores acompañados de sus padres o de algún encargado asisten este sábado 2 de octubre al centro de vacunación en Gerona, en la zona 1 de la capital.

El jueves 30 de septiembre, el Ministerio de Salud habilitó el registro para la vacunación contra el covid-19 de menores de 12 a 17 años.

En redes sociales, Salud informó que el sitio web vacuna.gob.gt ha sido habilitado para el registro de los preadolescentes, para que reciban la vacuna contra la enfermedad.

Marisol Juárez, encargada del centro de vacunación en Gerona, informó que el viernes comenzaron con a vacunación de adolescentes de 12 a 17 años “con o sin morbilidades”, aunque dando prioridad a adolescentes que padecen alguna comorbilidad.

Dijo que lo ideal es que estén registrados, pero si aún no están, en el momento de la vacunación se pueden registrar. Indicó que los menores tienen que llegar acompañados de padre, madre o tutor legal.

El requisito es presentar partida de nacimiento y fotocopia del Documento Personal de Identificación del encargado.

Indicó que les aplican la vacuna de Pfizer y el día de hoy “tenemos una afluencia super elevada” y esperan que así siga este domingo y el resto de la semana.

Anunció que por el tema de rotación, el próximo fin de semana no abrirán en Gerona, pero les corresponde a otros centros de vacunación.

Informó que han atendido a niños con discapacidad, y sobrevivientes de cáncer, entre otros, por lo que desde el momento que ingresan se hace la redistribución de los menores y se les da prioridad.

Afirmó que están a demanda y tienen suficientes dosis. También están atendiendo a adultos.

Pérdidas familiares

Rudy Alejandro Vela Jiménez, quien llegó con sus hijos de 15 y 16 años al puesto de vacunación en Gerona, manifestó que e objetivo es erradicar esta enfermedad que ha afectado a escala mundial.

Añadió que hay muchas personas que tal vez no quieren vacunarse, “pero la verdad es que nosotros hemos tenido pérdidas familiares y sabemos cuál es la importancia de vacunarse”.

Recordó que al inició su hijo le indicó que no se vacunaría, pero por el avance de la enfermedad y lo que se ha visto, ya ambos decidieron que los inscribieran.

Vela afirmó que fue fácil el registro y luego se dirigieron al referido centro de vacunación.

“Yo creo que es importante que nos vacunemos”, indicó que el padre de familia, quien añadió es importante el uso de la mascarilla, la higiene de las manos y el distanciamiento.

Testimonios de menores

Andy Eliezer Vela, de 15 años, hijo de Vela, manifestó que con la vacuna es más seguro porque siempre se anda pendiente de que se puede haber contagio.

Añadió que aunque se esté vacunado, se debe seguir la prevención. “Al principio no creía eso de la vacuna porque pensaba que me iba a ser daño, pero como todos se la pusieron y no hubo nada malo, siento que está bien”, indicó.

Expresó que extraña las clases presenciales, “siento que ya voy a volver a la normalidad poco a poco”.

Para leer más: California exigirá que estudiantes de más de 12 años que quieran tomar clases presenciales estén vacunados

“Que se vacunen porque trae más consecuencias buenas que malas, porque a parte de tener protección no va a haber cosas malas”, agregó.

Keren Victoria Rodríguez Gómez, de 15, dijo que se vacunó porque también quiere cuidar la salud de su mamá, de su familia y de su sobrino pequeño. “También quiero cuidar mi salud porque tengo problemas respiratorios, entonces mejor prevenir el covid, entonces me vengo a vacunar para cuidar a mi familia”, manifestó.

Pidió a los jóvenes “que se armen de valentía porque la vacuna es algo bien para nuestro cuerpo”. Dijo que le da “un poco de miedo” las reacciones porque su mamá se vacunó y le duele el brazo.

Elizabeth Gómez, madre de Keren, manifestó que es peligrosa esta enfermedad y el “lo que nosotros queremos es que nuestros niños estén bien”.

Agregó: “Instó a la población de que venga y traiga a sus niños, no es peligroso, es una vacuna más, así como todas las vacunas que les hemos puesto a nuestros chichos, por eso yo trigo a mi nena para que esté más cubierta con esta vacuna”.

Vacunación en el parque central

Mariano Molina, de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS), informó que apoyan el centro de vacunación en el parque central de la capital y añadió que también este sábado comenzaron con la vacunación de menores de 12 a 17 años.

Resaltó dan prioridad a los menores con alguna comorbilidad y el registro puede ser en el centro de vacunación. Dijo que hay afluencia de adolescentes.