Qué se sabe del viajero a quien no aceptaron un test PCR de saliva (y cuál es la respuesta de Salud)

Roberto Santiago relató en Twitter su experiencia al regresar de Guatemala desde Miami en la que, a pesar de que traía un test negativo de covid-19, este no fue aceptado por los delegados del Ministerio de Salud en el Aeropuerto Internacional la Aurora.

El episodio ocurrió el 5 de abril. Santiago presentó su test PCR de saliva, pero un trabajador sanitario le dijo que no sería aceptado porque Guatemala solo lo hace con las pruebas nasofaríngeas.

En su testimonio Santiago menciona que se negó a pagar US$35 para una prueba en un laboratorio privado dentro de la terminal aérea puesto que su papelería estaba en orden.

Ayer regresando de Miami a Guatemala, en el puesto de control por COVID uno de los encargados me dijo que no aceptaban las pruebas de hisopado bucal hechas en EE.UU. y quería que pagara USD$. 35.00 por una prueba de antígeno o no me dejaba entrar al país, a lo cual me opuse. 1/4 pic.twitter.com/ShCGPv221q

— Roberto Santiago (@BettoServent) April 6, 2021