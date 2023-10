Presidente Giammattei reitera que no puede remover directamente a fiscal Consuelo Porras

En cadena nacional y mientras las protestas y bloqueos persisten en Guatemala, el presidente Alejandro Giammattei reiteró este viernes 13 de octubre en cadena nacional que entre sus facultades no está la remoción de la fiscal general Consuelo Porras y propone a los manifestantes que habiliten las rutas de forma parcial para no “detener al país”.

Además, el mandatario indicó que la Ciudad de Guatemala podría entrar en un proceso de racionamiento de agua si el acueducto Xayá Pixcayá, en El Tesoro, Zaragoza, Chimaltenango, no es liberado cuanto antes por los manifestantes, a quienes advirtió que solo se espera una orden de juez para desalojarlos.

Giammattei también mencionó que el pasado jueves se reunió con ocho representantes de las autoridades ancestrales y dijo que “en cumplimiento de mi compromiso con ellos hoy se han girado los oficios correspondientes al Organismo Judicial, al Ministerio Público y la Corte de Constitucionalidad para que los reciban y escuchen lo que tienen que decirles”.

Además, el mandatario hizo un llamado a los manifestantes para que “acaten pacíficamente la disposición de la Corte de Constitucionalidad sobre las limitaciones que tiene el derecho a la manifestación, ya que los bloqueos violan otros derechos en cuanto a la salud, la educación, la libre locomoción, pero especialmente porque atentan contra la vida de los ciudadanos”.

“Señores manifestantes respeten lo que la Corte de Constitucionalidad decidió. Me preocupa sobremanera el desabastecimiento de alimentos que atenta contra la vida, las ambulancias que se quedan sin combustible atentan contra la vida, las consecuencias de sus acciones atentan contra la vida”, reiteró el mandatario, quien dijo que le apuesta al diálogo para buscar una salida a la crisis política.

Respecto a la solicitud de las autoridades ancestrales de destituir a Porras, Giammattei dijo en su discurso que “en algo soy claro, el presidente de la República no puede remover de forma directa a la fiscal general y jefa del Ministerio Público -Consuelo Porras- tal y como quedó demostrado en la reunión del día de ayer -jueves-. Esto significa que el marco regulatorio actual hace inviable al presidente de la República el cumplimiento en ese sentido que se han mencionado, que este -el presidente- no cuenta con las facultades directas para proceder con la remoción”.

“Las funciones constitucionales asignadas al presidente de la República en su calidad de jefe de Estado y autoridad superior del Organismo Ejecutivo deben desarrollarse en estricto apego al principio de legalidad”, dijo el mandatario

Añadió que “por ello, que en el ejercicio de mis funciones como presidente de la República se me ha sido delegada, por mandato del pueblo y conforme al artículo 182 de la Constitución Política de la República, y se debe marcar su actuación a los límites que el ordenamiento jurídico le fija, en ese sentido, el artículo 152 de la Constitución Política de la República de Guatemala es claro en cuanto a que el ejercicio del poder público está sujeto a las limitaciones señaladas por esta constitución y por las leyes”

Agregó que “es importante citar el artículo 14 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, decreto 4094, el cual fue reformado a través del artículo 6 del decreto número 18-2016 que establece, y lo cito textualmente, artículo 14 remoción ´el presidente de la República podrá remover al fiscal general de la República por causa justificada debidamente establecida. Se entenderá por causa justificada la comisión de un delito doloso durante el ejercicio de su función, siempre y cuando haya sentencia condenatoria debidamente ejecutoriada´”.

“Esa ley no la pusimos nosotros, esa ley se puso en tiempo de la Cicig para proteger a la señora Thelma Aldana -exfiscal general- y hoy quieren que yo ejecute como era antes y no se puede, simple y sencillamente no lo puedo hacer, yo, al tratar de hacerlo estaría cometiendo un delito que se llama extralimitarme en mis funciones y un abuso de autoridad”, dijo Giammattei.

Problemas con el agua

Respecto a la escasez de agua entubada en sectores de la capital a causa del bloqueo del acueducto Xayá Pixcaya, en Chimaltenango, el mandatario advirtió que se puede entrar en un proceso de racionamiento.

“Nos hemos enterado de la gravedad del desabastecimiento de agua en la Ciudad capital, solicitamos a los que tienen cerradas las llaves de Xayá Pixcayá que las abran para abastecer a la ciudad capital, de lo contrario Guatemala podría quedarse sin agua o entrar en un periodo de racionamiento”, dijo el mandatario.

Además, detalló que “entendemos que la Municipalidad de Guatemala presentó una denuncia penal por la toma de la represa y estamos a la espera de la resolución del juez. Tenemos plenamente identificados a los responsables”.

“La falta de agua en la ciudad afecta a los centros que atienden a pacientes renales, no solo los equipos, se necesita agua para que esto pueda ser efectivo, sin la cual esos guatemaltecos corren el riesgo de perder la vida”, dijo Giammattei.

Añadió que “hay cinco hospitales del IGSS que enfrentan graves y peligrosas dificultades al desabastecerse de agua estos son el Hospital General Doctor Juan José Arévalo Bermejo, el Hospital General de Enfermedades, el Centro de Atención Integral para Pensionados de Barranquilla, la Unidad de Consulta Externa de Especialidades en Gerona y la Policlínica de la zona 1”.

“Los señores que tienen tomadas las instalaciones del acueducto de Xayá Pixcayá serán responsables si se llega a producir alguna muerte a consecuencia de esto, les pedimos por favor que levanten ese bloqueo porque ya se han girado las denuncias correspondientes y los tenemos plenamente identificados”, comentó el mandatario.

Además, aseguró que “los hospitales Roosevelt, San Juan de Dios y decenas de hospitales privados corren el riesgo de quedarse sin agua, pero más que todo pónganse a pensar se van a dejar sin agua incluso a la gente que los ha apoyado, yo les pido por favor que ordenen a las personas que tienen tomado el acueducto Xaya Pixcayá que lo liberen, de lo contrario esperaremos la orden de juez y tendremos que acatar la orden de ese juez para ir a desocupar, queremos mantener la paz, pero también vamos a actuar conforme a derecho y conforme a las leyes y estamos esperando nada más la orden de juez competente para poder proceder”.

“Liberen el agua de la ciudad capital como una demostración de buena fe y por el diálogo que ya se inició en el Organismo Judicial”, solicitó.

Cumplen lo ordenado

Según Giammattei, se ha dado cumplimiento a lo establecido por la CC “al lograr el desbloqueo de las carreteras parte de la Policía Nacional Civil que ha seguido todos los protocolos, e incluso, agradecemos a los manifestantes que en forma pacífica se han retirado”.

Aseguró que cuatro camiones con productos de hemodiálisis para pacientes del occidente están retenidos en Las Trampas en Sololá.

“Apliquemos lo que la Corte de Constitucionalidad dijo en cuanto al derecho de manifestación y las limitaciones que este tiene, liberemos las carreteras, 50 % de ellas por lo menos, para que pueda haber tránsito, si son cuatro carriles liberemos dos, si son dos carriles liberemos uno, pero que el tránsito fluya en los dos sentidos, no podemos seguir deteniendo al país porque el daño que se le ha hecho al país es irreversible”, reiteró el presidente.