Positividad del covid-19 sigue en aumento en Guatemala; Giammattei descarta ampliación de restricciones

Según datos del Ministerio de Salud, del 1 al 14 de junio 2022 se registró una tasa de 12.8 % de positividad en casos de covid-19 a escala nacional. Sin embargo, esta cifra aumentó a 23.7% del 15 al 28 de junio.

De acuerdo con los datos, hay municipios donde la positividad es alta. En el municipio de San Miguel Acatán, Huehuetenango, se supera el 70%.

Mientras que 22 municipios en departamentos como Sololá, Guatemala, Izabal, Sacatepéquez, Zacapa, Chiquimula, Jutiapa, Santa Rosa, Suchitepéquez, Escuintla y Quiché sobrepasan el 50% en la positividad.

En los últimos días, también ha sido evidente de personas que acuden a los centros de hisopado para hacerse la prueba de covid-19.

Prueba de ello es la alta demanda de pruebas en el laboratorio móvil en El Guarda, zona 11 de la capital, dónde usuarios afirmaron que esperaron hasta tres horas para ser atendidos.

En medio la quinta ola de contagios en Guatemala, la demanda por pruebas se ha incrementado, principalmente en la ciudad de Guatemala que ha llevado al Ministerio de Salud a ampliar horarios en varios de los centros de atención.

Mientras que el presidente Alejandro Giammattei dijo a La Red luego de una actividad que menos del 1% de pacientes afectados por le enfermedad necesitan estar en un hospital.

Añadió que actualmente el índice de ocupación hospitalaria alcanzó el 16% el lunes 4 de julio. “Todavía está bajo en comparación como estaba”, resaltó.

Agregó: “Lo que está bajo es la vacunación, la gente tiene que entender que el 80% de la gente que se muere, que gracias a Dios son pocos lo casos, son gente no vacunada.

Añadió que hay un 16% o 17% de personas que no completaron su vacunación y el resto son personas que a pesar de tener todo su esquema de vacunación padecen enfermedades renales.

Resaltó que es “importantísima” la vacunación y decir del mandatario, en mes y medio han sido vacunadas un millón de personas y “no porque no haya vacunas, no porque no haya vacunadores, sino porque no hay voluntad de la gente”.

Respecto de las restricciones recordó que todos los municipios en rojo tienen que usar mascarilla.

Al ser consultado si se tiene contemplado ampliar las medidas de restricción para prevenir el covid-19, Giammattei destacó que no, debido a que ya se cuenta con restricciones, según informó la Agencia Guatemalteca de Noticias.