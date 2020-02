Pareja de diputado de UCN es la encargada de programas sociales en Suchitepéquez

Danna Lucía Gónzalez López, es la encargada de los programas sociales de Suchitepéquez, el mismo distrito por el que fue electo como diputado por UCN , su pareja y padre de sus dos hijos, José Arnulfo García Barrios.

El nombramiento de Gónzalez López se realizó el tres de enero de 2020, once días antes que la administración de Jimmy Morales dejara el poder. El contrato por un año es bajo el renglón 021 y devengará Q11,750. (8,000 de base, 3,000 de bono de desarrollo social y Q250 bono).

Entre sus atribuciones está promover el desarrollo y la participación ciudadana en la formulación de programas sociales. Establecer métodos para el otorgamiento de los programas sociales. Elaborar censos de usuarios o beneficiarios de los programas sociales. Organizar al personal bajo su cargo para la ejecución o aplicación de los programas sociales. Coordinar a los beneficiarios de los programas sociales para el registro y control entre otras actividades.

Diputado defiende contratación de su pareja

El diputado de UCN José Arnulfo García, defendió la contratación de su pareja en el Ministerio de Desarrollo Social. Asegura que tiene las capacidades para el cargo y niega que el nombramiento obedezca a motivos políticos, aunque González acompañó la campaña política con UCN.

“Ella fue nombrada antes de que yo tomara posesión en el cargo, segundo ella como cualquier guatemalteca tienen derecho a un empleo, a un trabajo, considero que llena el perfil, como mujer, como madre, considero que conoce las necesidades que hay en todo el departamento de Suchitepequez. Yo lo que pido es que le den la razón de la duda y que sea medida por los resultados, no porque sea pareja de José García”.

La pareja de este congresista tiene en sus manos la decisión de qué persona recibe o no la ayuda social del Estado, pero el parlamentario asegura que eso no influirá en quién es beneficiado. El parlamentario apoyó a Alejandro Giammattei en la segunda vuelta y participó en varias reuniones en donde el gobernante estuvo presente.

“Si en algo me he caracterizado es una persona con una proyección social bien definida y en donde ningún momento vamos a beneficiar a algunas personas por algún favor político o algo, aquí realmente los programas se van a trasladar en donde realmente se necesite la ayuda. Le digo al pueblo que no va a haber en ningún momento ese tipo clientelar, nosotros realmente queremos trabajar por el departamento de Suchitepequez”.

Mides analiza acciones

El ministro de Desarrollo Social, Raúl Romero, dijo que han detectado más de mil contratos 021 que el gobierno anterior hizo entre el dos y tres de enero. Por el momento analizan las acciones legales a tomar con estos nombramientos debido a que la institución está emplazada.

“Es de los casos que hemos evaluado, las contrataciones que dejaron las anteriores autoridades, detectamos mas o menos 1,107 contratos que dejaron renovados por un año en el renglón 021, son de varios casos de personas que están vinculadas a políticos, en este momento tenemos un emplazamiento entonces estamos evaluando cuáles son las acciones jurídicas”.