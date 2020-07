Pacientes de coronavirus se consideran recuperados 21 días después de dejar de sentir síntomas

Además, el ministerio no presentará denuncia en contra de quienes incurrieron en el error de no reportar el registro de 3 mil casos de contagio de coronavirus, cifra que fue agregada a las estadísticas este sábado 18 de julio y en las cifras de recuperados.

Las cifras de personas recuperadas de coronavirus pasaron de 4 mil 989 reportadas el 16 de julio a 23 mil 365 este sábado 17, luego de que el Ministerio de Salud ajustó las estadísticas y la metodología para definir cuando un caso se considera recuperado.

Esto se debe a que se cambió la metodología y se considera a una persona recuperada después de 21 días de no tener síntomas, explicó la jefa de Epidemiología del ministerio, Lorena Gobern.

Agregó que el período para declarar la recuperación se calculó con base a percentiles derivados de los datos los fallecimientos por coronavirus en Guatemala. Se analizó que el 90% de fallecimientos se dan en el periodo de los 21 días.

Gobern dijo que antes de dar a conocer las estadísticas hicieron la consulta a las sedes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en Guatemala y en Washington las cuales dieron el aval para poder establecer el dato de recuperados.

Se reducen pruebas de control

Agregó que han actualizado las guías epidemiológicas y con la nueva metodología ya no se necesitan pruebas de control para las personas que se dan como recuperadas.

Antes una persona necesitaba tener dos pruebas negativas, pero la información científica que ha ido avanzando con respecto al virus es que una vez la persona no tenga ningún síntoma ya no tiene la capacidad de transmitir el virus a otras personas, aunque la presencia del virus aún se pueda detectar a través de la biología molecular la cual es la prueba de PCR la cual tiene sensibilidad de alrededor del 99%, explicó la funcionaria.

Añadió que con esta prueba aunque el virus ya no tenga una presencia importante en el organismo o la capacidad de poderse reproducir en otro cuerpo todavía puede ser detectable pero la persona que ya no tiene ningún síntoma ya no puede transmitir el virus.

Con el aval de la OPS se decidió que la persona ya no necesita ninguna prueba de control si la persona cumple con dos condiciones: 10 días después de haber iniciado síntomas y tres días de que ya no tenga ningún síntoma presente, entonces pueden darse como recuperadas a partir del décimo día, y eso varía en cada paciente, dependiendo de cuándo finalizó síntomas y se debe contar tres días adicionales para dársele como recuperado clínicamente.

No deducirán de responsabilidades por errores en datos

Gobern respondió además que no habrá deducción de responsabilidades para el personal que manejó la información porque no fue una inconsistencia intencional.

Y es que aparte de cambiar la metodología en definir cuándo una persona puede considerarse como recuperada, el Ministerio de Salud sumó 3 mil casos más que no habían sido registrados correctamente según datos divulgados este 17 de julio durante la presentación del tablero de situación covid-19 en el país, una plataforma electrónica de consulta que concentra los datos por período, por municipio y por departamento, entre otros.

Según las nuevas cifras oficiales el país llegó este 17 de julio a 38 mil 042 casos de coronavirus, ya que se le sumaron los casos del día y los 3 mil casos no registrados en forma adecuada.

Gobern, expuso que las diferencias en el número de casos de contagio surgieron porque cuando se analizaba la información solo se contabilizaba los casos que estaban positivos en el resultado final y se quedaron por omisión involuntaria muchos casos fuera de las estadísticas.