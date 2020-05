Paciente de coronavirus narra lo que ha vivido: “Mi papá se nos va a morir”

La mujer al borde del llanto detalló la fecha en la que dio positivo y como su papá 8 días después también, por lo que fueron trasladados a los hospitales habilitados en la ciudad de Guatemala, ella primero fue enviada al Hospital Temporal del Parque de la Industria, mientras que su papá fue llevada al Hospital de Especialidades de Villa Nueva, donde según ella no ha recibido la atención necesaria para la enfermedad paralela al covid-19 que ya tenía.

“Mi papá tiene 60 años de edad es diabético e hipertenso el dio positivo 8 días después que yo y fue trasladado al Hospital de Villa Nueva y realmente allí no le han brindado la atención necesaria, llamaron a mi familia en Gualán, Zacapa la cual esta en cuarentena, mientras que yo estoy internada para pedir medicamentos los cuales fueron enviados para controlarle la presión porque la que estaba tomando realmente no le estaba funcionando, dos horas después de haberla recibido el hospital mi papá me llamó para decirme que se encuentra muy mal y no le habían entregado la medicina, estamos desesperados no sabemos qué hacer”, dice ella al contar lo la situación que viven al estar internados.