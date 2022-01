Ómicron podría duplicar los casos de covid-19 y Salud advierte de pico de contagios para febrero

Las autoridades del Ministerio de Salud en conferencia de prensa este lunes 10 de enero ampliaron detalles del avance de la variante ómicron del covid-19 en Guatemala.

El ministro de Salud, Francisco Coma, indicó que esta es una variante detectada en noviembre en Sudáfrica y en pocos meses y ahora se ha convertido en la variante más común en todo el mundo.

Esta variante se caracteriza por un elevado número de mutaciones, por lo que se han tomado cuatro aspectos que se han convertido en preocupación.

“Tiene una capacidad enorme, un aumento en la transmisión, es decir, se transmite de una forma más fácil”, resaltó Coma.

Advirtió que esta variante puede en determinado momento en las personas no vacunadas, provocar una enfermedad grave.

“Muchas veces tiene la capacidad, incluso, de evadir el sistema inmune”, indicó.

La ómicron ya es la variante predominante en las muestras secuenciadas, con un 64%.

Añadió que si hay relajamiento en las medidas de bioseguridad, la capacidad de transmisión se habla que es una persona contaminando a 10.

Explicó que el cuadro clínico puede ser un poco más leve, pero tiene las características de ser altamente transmitible, ya que en algunos países ya ocasionó más de medio millón de contagios.

César Conde, jefe del Laboratorio Nacional de Salud, advirtió que ómicron es una variante de preocupación porque causa estragos en los sistemas de Salud y causar enfermedad grave en las personas; además, tienen gran capacidad de transmisión.

Resaltó que la sintomatología de esta variante es diferente a las otras, entre estas fatiga, secreción nasal y dolor de cabeza. Otro signo que se ha observado es dolor en la garganta.

“No estamos diciendo que esto es una gripe, esto por favor tiene que quedar bien claro, esto sigue siendo covid-19, sigue siendo una enfermedad amenazante y que ya sabemos los estragos que puede causar”, agregó.

Dijo que esta produce cuadros leves en gente vacunada, aunque no se sabe en el impacto real en los pacientes a largo plazo.

Advirtió que puede causar enfermedad severa y muerte en pacientes que no estén vacunados.

Dijo que ante cuadros sintomáticos con pruebas de antígeno negativas, se siga estrictamente el protocolo se refiera a prueba a un laboratorio que hagas PCR, con el fin de dar seguimiento a un brote

Explicó que para que la secuenciación tamiza las muestras previo a su envió a otro laboratorio, ya que el objetivo es detectar variantes de preocupación.

Del 27 de diciembre 2021 al 7 de enero 2022 han recibido 282 muestras de distintos laboratorios y el resultado es 94.5 % altamente sospechosas de ómicron, pero tiene que ser confirmado por secuenciación.

Envían muestras a Panamá y Costa Rica

Conde anunció que este lunes 10 de enero enviarán 170 muestras al Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud de Panamá y al Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud de Costa Rica para la confirmación de ómicron.

Duplicarse cada tres días

Coma afirmó que se mantiene monitoreo permanente de los casos y que ha sido notable el crecimiento en el número de contagios y que concuerda con el comportamiento de la pandemia en otras partes del mundo.

Dijo que han visto en otras ocasiones saltos importantes en el número de casos positivos y pudiera esperarse que el número de contagios pudiera duplicarse cada tres días.

“No es una gripe, es covid-19 con una variante diferente”, afirmó Coma, quien añadió que se han preparado y tienen abastecimiento de insumos, pruebas y vacunas.

El viceministro de Hospitales, Jorge Meneses, hizo una comparación de cómo ha sido el comportamiento tanto de la pandemia a escala nacional, como los ingresos que hemos tenido a los hospitales.

Dijo que es importante determinar que para el 2020 de los 136 mil 363 pacientes que salieron positivos, 24 mil 928 necesitaron ser hospitalizados, esto corresponde a un 18.28% del total de los casos positivos.

En el 2021, cuando tuvimos la tercera ola más fuerte, en agosto y septiembre, se acumularon 492 mil 226 casos positivos en ese año y de estos 32 mil 156 necesitaron ser hospitalizados que corresponde a un 6.53%.

En 2022

En lo que va 2022 se ha acumulado 10 mil 116 casos positivos de los cuales 153 han necesitado estar hospitalizados y corresponde a un 1.51%. En total de los 638 mil 705 pacientes positivos acumulados, 57 mil 237 han necesitado hospitalización por presentar características de la enfermedad moderada o severa, esto corresponde al 8.96% del total de pacientes positivos.

El funcionario destacó que este dato es interesante poderlo comparar con lo que está sucediendo a escala mundial, en donde desde el principio de la pandemia se nos decía que por lo menos el 15% de los pacientes que iban a resultar positivos iban a necesitar hospitalización.

Añadió que han visto que hasta el momento nuestro porcentaje es un poco más bajo correspondiendo a un aproximadamente un 9%; sin embargo, se puede ver cómo ha estado el porcentaje de ocupacional en la red de hospitales.

Ocupación en hospitales

Meneses añadió que notaron que a partir de diciembre 2021 hubo un incremento de casos y pueden determinar el porcentaje de ocupación; sin embargo, ese crecimiento de contagios que se dio no se ha reflejado aún en la red hospitalaria, la cual actualmente es de un 7% de casos severos, 4% de casos moderados en toda la red, “me refiero a los pacientes que han necesitado ser hospitalizados”.

Indicó que todos los ingresos por covid-19 de la red de hospitales durante el año 2021, pudieron ver cómo el incremento más grande de casos que necesitaron ser hospitalizados fue en agosto, aunque septiembre también hubo un número considerable de casos que necesitaron hospitalización.

Empieza a crecer ocupación

Destacó que a partir de diciembre empieza nuevamente a crecer la ocupación hospitalaria, teniendo noviembre unos de los meses más relajados con únicamente 328 pacientes hospitalizados, ya para diciembre aumentó a 465.

Explicó que para dar respuesta a la atención de los pacientes covid-19, en la red hospitalaria se dispone actualmente de 2 mil 247 camas, estas se dividen en 1 mil 638 camas para atender pacientes que presenten un caso moderado, 609 para situación crítica que necesiten cuidados intensivos.

“Quiero hacer la salvedad que aunque se ve que bajaron las camas en este mes, esto se debió a que el número de casos que acudieron a los hospitales varió considerablemente; sin embargo, la red hospitalaria está preparada para poder incrementar en cualquier momento en el que se necesite, como en un principio a 2 mil 779 como la tuvimos el año pasado o aumentar aún más de ser necesario”, agregó.

Resaltó un dato importante que muestra que en esta nueva etapa de la variante ómicron, aún no hemos visto repercusión en la red hospitalaria nacional, ya que del total de casos positivos que se han detectado al 8 de enero, eran 14 mil 910 pacientes positivos. De estos, 14 mil 669 fueron o han sido casos leves, 184 moderados y 57 graves, los moderados y los graves son los que han necesitado ser hospitalizados.

Al 8 de enero había 241 pacientes hospitalizados que corresponden al 1.62% del total de casos positivos detectados a escala nacional. “También podemos manifestar con mucha satisfacción que de esos 241 pacientes que han necesitado ser hospitalizados, les hemos salvado la vida a 166, lo cual es muy satisfactorio para la red hospitalaria de la cual estamos viendo que un alto porcentaje de los pacientes que han ingresado últimamente han salido su situación y se encuentran en sus casas en compañía de sus familias”, destacó.

Coma dijo que con relación a la proyección del modelo de la Universidad de Washington siempre hablamos de números que pudieran llegar a final de mes a más de 60 mil casos activos.

13 veces más

Dijo que se tiene a escala mundial una estadística que indica que con la variante ómicron los no vacunados tienen cinco veces más posibilidades de enfermar moderada o gravemente.

“Los no vacunados tienen 13 veces más posibilidades de morir”, dijo Coma siempre al referirse a ómicron.

Proyecciones

Virginia Heirzeig, coordinadora de Epidemiología, explicó que hemos tenido un aumento significativo en el reporte diario de casos positivos a covid-19 y esto implica también un aumento en el número de casos activos a escala nacional que había logrado un descenso significativo a finales del año pasado.

Añadió que esto conlleva también al aumento de municipios en alerta naranja y en alerta roja, que nos indica que en esos municipios hay una mayor circulación del virus. Ahora que se tiene la confirmación de la variante ómicron se sabe que se debe a esa capacidad de transmisión que tiene y por consecuencia los municipios en alerta amarilla han comenzado a descender.

Pico de contagios en febrero

Afirmó que de acuerdo con la Universidad de Washington, con la presencia de la variante ómicron en el país se espera un importante y considerable aumento del número de casos a partir de esta semana y con un posible pico en febrero.

Esto implica para toda la población aumentar retomar las medidas de bioseguridad que ya todos conocemos y que hemos estado repitiendo y recomendando constantemente.

El ministro Francisco Coma añadió que las personas entre 20 y 29 años tienen un 28% del total de los casos positivos y les siguen las personas de 30 a 39 con un 24% de positividad y de alguna manera es importante decirlo, porque de nuevo consideran y de acuerdo con las observaciones sociales es donde en estos dos grupos de edad ven el mayor nivel de relajamiento de las medidas de bioseguridad.

Señaló que las personas sin vacunación son las que están ingresando a los hospitales, del total de ingresos que revisamos en enero el 85% de los pacientes que entraron a los hospitales no tenían una sola dosis de vacuna.

Dijo que ellos son los que tienen mayores niveles de riesgo, por lo que hizo un llamado a la población porque en el entorno todos sabemos o conocemos gente que no ha querido vacunarse y “sabemos también qué es lo que causa el rechazo a la vacuna, muchos de estos factores tienen que ver con ideas no apegadas a la realidad, mucha gente no se vacuna por temor a morir por la vacuna, otras gentes no se vacunan por el temor de que la vacuna los deja infértiles y queremos por favor que transmitamos el mensaje que la vacuna lo que hace es salvar vidas”.

Reforzar medidas

El ministro pidió reforzar las medidas de bioseguridad, evitar asistir a reuniones o lugares donde no se respetan los aforos.

Dijo que debe haber conciencia que estamos en un momento de alto riesgo de contagio con una variante altamente transmisible que podría llevar a tener un número de casos que no hemos visto anteriormente en el país.

En la medida que evitemos estar en aglomeraciones, en reuniones sociales y en actividades de riesgo, las posibilidades de enfermar son menor y también tener claro que la vacuna salva vidas