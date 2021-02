Oficialismo intenta pero fracasa en propuesta para reactivar el transfuguismo

El Congreso intentó introducir este 17 de febrero una propuesta que, según la oposición, busca reactivar el transfuguismo, sin embargo, no contó con los votos para que pudiera avanzar.

El proyecto surgió de sorpresa en el contexto de que los diputados de UCN, afines al partido oficial y que recientemente fue cancelado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), puedan retener las comisiones que presiden y la primera vicepresidencia del Congreso, ahora ocupada por Sofía Hernández.

La moción ingresó, pero solo consiguió 62 votos a favor, 40 fueron en contra y 58 ausentes.

El diputado de UNE, Mario Taracena, criticó que la alianza oficialista quiso introducir la moción a escondidas cuando es legítimo que el Legislativo busque resolver la situación de los diputados de la UCN, pero haciendo el planteamiento correspondiente.

El fin del transfuguismo “es un logro del 2015 en la Plaza porque Guatemala no quiere diputados vendidos ni traiciones”, sostuvo Taracena.

Señaló además que, ante la cancelación del partido de Mario Estrada, condenado en Estados Unidos por narcotráfico, la junta directiva actual es ilegal porque en ella está Hernández, que actualmente no tiene partido.

Carlos Napoleón Rojas, diputado de UCN, criticó a Taracena porque cualquier partido puede ser cancelado y remarcó que la UNE tiene abierto un proceso del mismo tipo en el TSE.

Andrea Villagrán, de BIEN, criticó que el Congreso piense hacer reformas a su ley orgánica cuando hay alza en la violencia contra la mujer.

Sonia Gutiérrez, de Winaq, cuestionó, a propósito de la moción sobre el transfuguismo, que volvieron las prácticas ocultas porque ese punto no estaba dentro de los acuerdos de la sesión de jefes de bloques del 15 de febrero. Allan Rodríguez, presidente del Congreso, señaló que el orden del día sigue siendo el mismo y conminó a los congresistas a revisar la documentación, pero el legislador Walter Félix López, de URNG, lo corrigió con que él se refiere a la segunda propuesta de orden del día y Gutiérrez a la primera, la cual no tenía el tema de transfuguismo y, adicional, no hubo espacio para que los diputados que votaron en contra pudieran razonar su voto.

La enmienda

Shirley Rivera, de Vamos, y otros congresistas fueron los que promovieron la enmienda que la oposición señala como una reactivación del transfuguismo. Se trata de un artículo nuevo para el proyecto 5388, reformas a la Ley Orgánica del Congreso, creación de la Comisión de Prioridades Nacionales para el Desarrollo. Textualmente establece:

“Artículo 46.- Constitución de bloques legislativos: Los bloques legislativos se constituyen de la siguiente manera:

a) Por los diputados electos por un partido político b) Por escisión partidaria, entendida como la división dentro de un bloque por diferencias irreconciliables. Cuando el bloque que se escinda sea de menos de veinte diputados, la escisión para formar un bloque deberá ser de al menos el cincuenta por ciento del total de diputados que lo constituyen; cuando el bloque sea mayor de veinte diputados, la escisión deberá ser de al menos diez diputados.

En el caso de los bloques legislativos por escisión partidaria, conservarán las comisiones, puestos en Junta Directiva y representaciones del Congreso de la República, tendrán los mismos derechos que los bloques de partido político. A los diputados integrantes de bloques por escisión partidaria no se les considerará como independientes”.