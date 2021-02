Gobernación dice que número de menores desaparecidos va a la baja y propone endurecer penas para algunos delitos

En medio de una ola de indignación y críticas hacia el Gobierno por las muertes de niñas y la violencia contra las mujeres, el ministro de Gobernación, Gendri Reyes, propuso al Congreso la modificación de varias leyes para que los procesos de investigación sean más efectivos y así obtener mejores resultados en casos complejos, como los relacionados con violencia y agresión sexual y desaparición y muerte de niños.

Sin dar mayores detalles y cifras al respecto, Reyes asegura que el número de menores desaparecidos en el país va a la baja, pero “lo que sí está claro es que lamentamos hechos puntuales como el caso de Escuintla -muerte de Hillary Arredondo- y Petén -crimen contra Sharon Figueroa-, que son casos lamentables, los repudiamos, pero la Policía ha dado respuesta con las capturas y se ha puesto a disposición de juez competente a esos delincuentes”.

Agregó que la Subdirección General de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil (PNC) cuenta con tres mil 500 elementos para “diferentes tipologías delictivas” como delitos contra la vida, mujeres, crimen organizado y robo de vehículos. “Lo que se genera son acciones de temas preventivos y se implementan varios proyectos”, refirió el ministro.

Reyes dijo que ante los hechos delictivos que afectan a la población, hizo siete propuestas para modificar algunas leyes que les dificultan el trabajo de investigación.

“Hemos tenido un trabajo con la Comisión de Gobernación -del Congreso- e hicimos siete propuestas de modificaciones de diferentes leyes del Código Penal y algunos tipos de delitos en cuanto al tema de Ley de Bancos y de Telecomunicaciones, en virtud de que necesitamos mecanismos para fortalecer el tema de la investigación policial”, dijo el funcionario.

“El trabajo de la PNC ha sido complicado porque no se puede acceder a líneas telefónicas, porque la ley obliga a que se agote un trámite legal”, dijo con respecto al proceso de investigación de casos de secuestro y extorsión.

Además, refirió que se hizo la propuesta de aumento de pena en varios delitos, “hay que entender que el tema de violación y agresión sexual muchas veces tienen medida sustitutiva, y esa es la propuesta, que no se dé esa medida y poder determinar que el Congreso pueda analizar la pena de muerte, es fundamental darle una mayor respuesta de Estado a esos delincuentes que están en las calles, que no vamos a permitir que estén generando acciones, estamos accionando a través de investigación criminal y hemos puestos a disposición de juez a más de 180 personas relacionados hechos de violencia sexual.

Reyes fue citado por la Comisión de la Mujer del Congreso para que explicará qué acciones se han tomado con respecto a los últimos hechos de violencia que involucran a niñas y mujeres, pero no asistió, lo que generó críticas por parte de las parlamentarias.

“El ministro de Gobernación Gendry Reyes se excusa una vez más en citación de Comisión de la Mujer. Tanto miedo tiene el ministro de dar la cara y rendir cuentas sobre la violencia contra las niñas y las mujeres. Quien está fallando a las mujeres y niñas ante tanta violencia, es el Gobierno, es el ministro de Gobernación y nos está costando alto, nos está costando vidas”, escribió en Twitter la diputada Sonia Gutiérrez.

“El señor ministro de Gobernación Gendri Reyes no se presentó a la citación de la Comisión de la Mujer del Congreso ¿Usted también tiene miedo, señor ministro?”, escribió en la misma red social la diputada Evelyn Morataya.

Reyes asegura que no se ausentó, sino que la fecha y hora coincidía con otra citación por lo que delegó a unos de sus viceministros.

“No es ausencia, lo que pasa es que me cita a una bancada con una fecha anterior y lo que hago es cumplir con la ley, he asistido al Congreso las veces que me han citado, yo asisto a la que primero me cite, pero delego al viceministro para que me represente”, refirió.