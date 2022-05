Ocupan la Usac: Estudiantes exigen nuevo proceso para elegir rector y que todos los candidatos renuncien para dar paso a nueva elección

Un grupo de estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), ocuparon este viernes 6 de mayo el campus central para exigirle al Consejo Superior Universitario (CSU) que convoque a nuevas elecciones para elegir rector y también pidió a los candidatos que participan en la actual contienda que renuncien.

El grupo se denomina Resistencia Usac y desde horas de la mañana cerraron los accesos al campus central bajo la consigna de defender la autonomía de la casa de estudios y también en pro de la transparencia en la elección del rector para el período 2022-20226

Uno de los estudiantes comentó que el mal proceder del CSU que “maliciosamente”” vedó la participación de siete cuerpos electorales no afines al oficialismo provocó la abrupta cancelación de las elecciones a rector, la renuncia de más de un candidato y un decano.

Dijo que como grupo de estudiantes en resistencia hacen un llamado a la cordura a las autoridades de la Usac y exigen respeto al estado de derecho, al debido proceso y a la transparencia.

Peticiones

Los estudiantes lanzaron las siguientes peticiones para liberar la Usac.

Que el Consejo Superior Universitario, en cumplimiento a la Ley Orgánica de la Usac, convoque de nuevo todo el proceso de elecciones a rector, en todos los niveles, por haber incurrido en un vicio fundamental. A los candidatos a rector que todas y todos se abstengan de participar en aras de evitar un gobierno universitario más polarizado de lo que hoy se encuentra. A los estudiantes, docentes y profesionales de las diferentes unidades académicas les hacemos un llamado a organizarnos en planillas electores independientes y esto con la finalidad de rescatar nuestra gloriosa casa de estudios de las manos de los de siempre y que tanto daño le han hecho. A los estudiantes, trabajadores, docentes y profesionales de esta tricentenaria casa de estudios les hacemos un llamado a sentarnos en una gran mesa de dialogo mediante la cual juntos podamos construir un tejido social y a través del mismo podamos ser parte de este proyecto de transformación que inicia el día de hoy.

Por tiempo indefinido

Los estudiantes mencionaron que por el momento solo ocuparán el campus central y que será por tiempo indefinido.

Dijeron que serán las autoridades universitarias las que marquen el tiempo con sus acciones.

“Eso lo van a decidir de las autoridades de ese corrupto Consejo Superior Universitario, claro no son todos los integrantes, pero todos aquellos que votaron a favor de votar los 7 cuerpos electorales, entonces en ese orden de ideas podemos concluir que es por tiempo indefinido”.

Se cancela elección

El miércoles 27 de abril, la Usac se disponía a llevar a cabo las elecciones del nuevo rector en el Salón General Mayor del Museo de la Usac en el Centro Histórico de la capital del país, pero frente al recinto hubo manifestación de los candidatos de SOS Usac y Avante, en rechazo a que el CSJ no acreditó a varios cuerpo electorales de esas agrupaciones y que no son afines al decano de la facultad de humanidades, Walter Mazariegos, que es el candidato de la alianza oficialista que ha gobernado la Usac en los últimos años.

Ese día grupos de encapuchados ingresaron al Musac y lo tomaron porque no querían que se hicieran las votaciones y se favoreciera al candidato oficial y por eso las elecciones fueron canceladas.

La elección de la nueva autoridad de la USAC se paralizó luego de que el CSU dejara sin acreditar a siete cuerpos electorales pertenecientes a Sos Usac y Avante con la justificación de que había impugnaciones pendientes y por supuestos errores en la forma en cómo se dieron los comicios.

Exigen nueva convocatoria

Estudiantes, catedráticos y profesionales organizados en las planillas SOS Usac y Avante, que buscan la Rectoría de la Usac, exigieron al CSU que realice una nueva convocatoria para elegir al próximo rector, proceso que de momento permanece estancado.

Jordán Rodas, procurador de los derechos humanos, es el candidato de SOS Usac y Carlos Valladares, decano de la Facultad de Arquitectura, es el de Avante.

De estos siete, SOS Usac perdió cuatro que corresponden a los colegios de ingenieros agrónomos, médicos, químicos farmacéuticos y estudiantes de la Facultad de Agronomía. Avante perdió tres que son los colegios de arquitectos, estomatológico y docentes de la Facultad de Agronomía.

Posteriormente, el CSU emitió un comunicado en el que manifestó que algunos profesionales y estudiantes habían planteado amparos. Por esta razón, previo a continuar con la elección, esperaría a que los mismos fueran resueltos. “Este órgano de dirección dará seguimiento a este proceso atendiendo a las diferentes resoluciones de las acciones constitucionales de amparo, así como a la normativa universitaria respectiva”, dice el comunicado en el que también pide a la sociedad guatemalteca y comunidad universitaria “no dejarse engañar por desinformación.

No obstante, ambas planillas consideran que se debe anular la convocatoria y realizar una nueva. Argumentan que el artículo 73 del reglamento de elecciones de la USAC establece que la elección es nula cuando no se celebre “en la fecha indicada en la convocatoria”, la cual estaba fijada para el pasado 27 de abril, pero no se pudo celebrar debido a protestas de estudiantes en las instalaciones del Musac, donde se realizaría el evento.