“Nos ha costado bastante”: vecinos de Villa Hermosa retornan a sus viviendas en medio de daños causados por río

“Lo que me hizo quedarme básicamente es que no tengo a dónde ir, no tengo ninguna otra parte”, fueron las palabras de Luis Hernández, uno de los vecinos afectados de Villa Hermosa 1, San Miguel Petapa, luego del desbordamiento del río Pinula.

El río se desbordó el 2 de septiembre del presente año y causó daños en 182 viviendas.

Han pasado más de tres meses y los afectados han decidido volver a sus viviendas, a pesar del peligro que representa el lugar. Aunque la lluvia calmó, el riesgo es latente en la próxima temporada de lluvia.

Blanca Vargas, otra damnificada, informó que “siempre se sienten los retumbos, los temblores de la casa. No tenemos a dónde irnos, tenemos que esperar un poquito más”.

Los afectados dijeron que no tienen dinero para seguir pagando el alquiler de un apartamento o una casa, ya que los precios van desde los Q1 mil, hasta los Q2 mil 500 mensuales.

“Realmente nos ha costado bastante, no estamos aquí solo porque si, no queremos estar aquí, ya que por la economía de uno no podemos irnos”, afirmó Vargas.

La familia de Blanca Vargas vive en dos cuartos, ahí cocina, comen y duermen 11 personas, entre ellos cuatro menores de edad.

“Los niños han estado un poquito mal de salud por el frío, yo les pongo unas colchonetas para que duerman en el piso porque no podemos meter camas ni nada, estamos todos estrechos, pero ni modo”, dijo Vargas, mientras lamentaba la situación.

La madre de familia afirmó que los únicos que trabajan son sus dos hijos mayores, quienes ganan el suelo mínimo, dinero con el cual tienen que pagar los servicios básicos de su vivienda, comprar alimentos y pagar las medicinas de su padre, a quien operaron hace un mes de la vesícula.

Mientras que Luis Hernández, otro de los afectados, comentó que sale a recoger madera en los alrededores de la colonia, ya que no tiene dinero para comprar el propano. Agregó que él y su hermano no tienen dinero para una cena de Navidad.

“En este caso con mi hermano ya no es la misma expectativa, esta Navidad ya no tiene la misma expectativa como en años anteriores”, dijo Hernández en relación a la situación que viven.

El 4 de octubre recién pasado, la mancomunidad del sur integrada por las municipalidades de San Miguel Petapa, Villa Canales, Amatitlán, San José Pinula, Santa Catarina Pinula y Villa Nueva solicitaron al presidente Alejandro Giammattei decretar un estado de Calamidad en San Miguel Petapa para apoyar a las familias afectadas por el desbordamiento del río.

El 3 de noviembre recién pasado, la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia afirmó que la solicitud de la mancomunidad fue trasladada al Ministerio de Comunicaciones para su análisis.

Este viernes 15 de diciembre se pidió una postura a ese Ministerio, pero aún se espera respuesta.