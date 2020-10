“No hallábamos qué hacer, gritando estábamos”, pobladoras narran cómo sobrevivieron a la tragedia en San Marcos La Laguna

Lita Mendoza, una de las afectadas, recordó que la tragedia sucedió a eso de las 19.30 horas.

Con la voz entre cortada, narró que un grupo de personas estaba reunido en el inmueble y los niños juagaban, pero todo cambió en un segundo.

“Se escuchó los truenos y no hallábamos qué hacer, gritando estábamos” y en cuestión de segundos se registró la destrucción.

Entre lagrimas relata que luego encontraron a su tía, de 58 años; su primo, de 39; una menor, de 8 meses, y otra prima, de 27, “es horrible, es horrible la muerte de ellos”.

Al momento de la tragedia en la vivienda había 15 personas, todas integrantes de una familia, pero uno de sus hermanos andaba en un reunión y al regresar se percató que la casa estaba destruida.

“Gracias a Dios que salimos todos”, externó, luego añadió que a una de sus cuñadas y una prima las tuvieron que rescatar.

“Escuchamos truenos horribles, horrible la situación. Todos acá somos familia, cualquier cosa acá estamos.

Recordó que hace unos tres años hubo una tragedia similar en las cercanías, pero nunca imaginaron este desastre.

Flora Mendoza, otra de las damnificadas, dijo que cuando sucedió la tragedia estaban en la casa y los niños jugaban en el patio, luego de un ruido y se cortó el servicio de energía eléctrica.

Posteriormente cada uno se fue por su lado, después se percataron que la casa quedó destruida. Uno de sus familiares fue rescatado.

Externó que percibieron un ruido “algo de terror que no habían escuchado nunca, no se por dónde salir, por la izquierdo o por la derecha. La verdad no sé cómo salimos, pero nos salvamos”.

Buscaron a los niños, su sobrina estaba con heridas, por lo que vecinos los ayudaron.

“Ya no se siente bien uno estar aquí viendo la tragedia, es muy triste y lamentable”, manifestó Mendoza.