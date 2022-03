MP investiga agresión contra niños perpetrada por guardias privados de Ciudad Cayalá y la empresa se pronuncia sobre el incidente

Durante las últimas horas circuló un video en redes sociales en el que se observa cómo agentes privados de seguridad agreden a unos niños que aparentemente estaban pidiendo dinero en áreas de Ciudad Cayalá, zona 16, por lo que el Ministerio Público informó que abrió una investigación del caso.

Mientras tanto, el Grupo Cayalá, propietarios de Ciudad Cayalá, emitieron un comunicado en el que lamentan el incidente en el que se vieron involucrados guardias privados de una empresa subcontratada.

El domingo en la noche circularon videos en redes sociales en donde se observaba la forma en la que varios guardias privados que dan seguridad en Ciudad Cayalá agredían a varios menores de edad que aparentemente pedían dinero en el área, pues querían sacarlos de la zona.

Personas que circulaban por el lugar se percataron de la agresión a los infantes, de entre 8 y 12 años, y encararon a los guardias de seguridad para que se detuvieran.

Un hombre que grabó el video, y en este narra que los guardias, entre los que había una mujer, estaban agredido a los niños y que incluso les habían jalado el pelo para retirarlos del lugar.

EL SOL NO SALE PARA TODOS EN GUATEMALA. Policías de seguridad de Ciudad Cayalá golpean a niños que no pertenecen a la clase social alta y los echan del lugar.

“Miren cómo los están tratando… ¡hey!, señor, señora” les dice a los guardias mientras se oye el llanto de los infantes.

Al fondo también se escucha a una señora que les reclama a los guardias por la agresión y les dice que son niños.

Un guardia privado encara al hombre y le pide que deje de grabar y que “se vaya a la calle” y que si quiere que se lleve a los niños.

En otro video se observa que varias mujeres se acercan a los niños, que están llorando, y los abrazan y les dicen a los guardias que no había razón válida para agredirlos.

Los reclamos se siguen escuchado y otro guardia de seguridad le insiste al hombre que graba que se vaya para la calle “antes de que te agarre a…”

El guardia trata de quitarle el teléfono al hombre y le insiste en que allí no puede grabar y le pide respeto porque es un área privada y entonces el agente saca su teléfono celular y graba al hombre.

Se escucha que los guardias hablan por radio y mencionan que hay un sospechoso armado y luego le dicen al hombre que graba que le debería dar vergüenza “estar manteniendo a una bola de ladrones”, en referencia a los niños.

“Lleváte a esos niños y les das de hartar”, le vuelve a insistir el guardia privado al hombre que graba y en ese momento una mujer le dice al guardia que ella es testigo de las agresiones que cometieron y amenazas contra quien graba.

“Estamos de testigo, con amor y respeto se logra mucho. Vimos cuando le jalaron el pelo –a los niños-”, dice la mujer al momento en el que la persona que graba el video responde que lo tiene todo documentado.

“Ustedes son de seguridad, quieren respeto, respeten. No me importa quién es son unos niños y si se tratan con amor y respeto será una vida diferente… no señor no hay ninguna razón, cómo le jalaron el pelo a la nena y no hay ninguna razón porque vimos cuando les pegaban y les jalaban el pelo”, dijo la mujer a un guardia privado.

Segunda parte del abuso de empleados de seguridad en contra de dos niñas, con lujo de fuerza las echaron de #CiudadCayala todo quedó grabado en video gracias a un seguidor quien salió en defensa de las niñas.

PDH se pronuncia

La Auxiliatura de Guatemala Central de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), abrió un expediente debido a la denuncia ciudadana sobre la agresión a los menores de edad en Cayalá a manos de guardias privados.

Menciona que los niños estaban en condición de mendicidad y que darán seguimiento a las acciones de las autoridades.

La Auxiliatura de Guatemala Central de @PDHgt abrirá expediente ante denuncia pública sobre agresiones de agentes de seguridad privada de Cayala a niñ@s en condición de mendicidad. @PDHgt dará seguimiento a las acciones de las autoridades.

Investigan agresión

Entre tanto, el Ministerio Público dijo que la Fiscalía de Niñez y Adolescencia desarrolla investigación de los sucesos ocurridos en Cayalá.

Postura de Grupo Cayalá

En un comunicado de prensa difundido en las redes sociales de Ciudad Cayalá, el Grupo Cayalá lamentó los hechos que involucran a personal de la empresa que presta servicio de seguridad.

El comunicado dice textualmente: