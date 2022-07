Movimiento Cabal confirma a Edmond Mulet como secretario general de ese partido político

Edmond Mulet fue confirmado este sábado 30 de julio como secretario general del del Comité Ejecutivo Nacional del Movimiento Cabal, de cara al proceso electoral que se avecina.

Durante su discurso, Mulet dijo: “fundamos el Movimiento Cabal porque hay que detener la corrupción, por la libertad y por la dignidad por nuestros hijos y nuestros nietos y por la gente”.

Agregó: “el país se está hundiendo, literalmente, en la corrupción y si no veamos Villa Nueva… nos han llevado -el gobierno- a la peor crisis de los últimos 40 años, nos han convertido en uno de los países más violentos del mundo, en uno de los más desnutridos, más retrasados más desiguales más corruptos. Nos han herido, nos están desangrando, nos están matando, nos están robando, nos están extorsionando, nos están humillando”.

Afirmó que la población busca justicia y no la obtiene; ansía seguridad, y no la encuentra; quiere paz, pero no la hallan y desea trabajo, pero no existe.

“Aspiramos a superarnos y a educarnos, pero no hay oportunidades; necesitábamos un poco de salud y se nos niega. Los que hoy roban, ofrecieron un cambio y en cambio son lo mismo de lo mismo”.

“Traficantes, ladrones, falsos doctores y falsos profetas. Las leyes se compran en el Congreso. El tridente es diabólico no descansa, trabaja día y noche, a todas horas vendiendo al pueblo por dos monedas de plata”, afirmó Mulet.

Expresó que el gobierno y sus socios aprueban préstamo y más préstamos multimillonarios, estado de Calamidad y tienen las bolsas y las manos llenas de los impuestos y todos los días dan más miseria, corrupción y más abuso.

“Estos ladrones sólo tienen una idea en mente, seguir saqueando los fondos públicos. Este gobierno corrupto no tiene principios, pero sí tendrá un final y será tras las rejas”.