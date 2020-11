Monitorean onda del este que podría ingresar a Guatemala esta semana; mientras que Eta dejó unas 17 mil viviendas afectadas

El presidente Alejandro Giammattei informó este lunes 9 de noviembre que para ayudar a los damnificados por la tormenta tropical Eta se han establecido tres puentes aéreos.

Dijo que la lluvia ha disminuido, pero ha dejado una carga de nubes muy alta, lo que dificulta la llegada de los helicópteros, sobre todo en las zonas montañosas.

Añadió que el helicóptero que prestó Estados Unidos se dirige hacia Huehuetenango para rescatar a unas personas afectadas por Eta, pues se ha reportado crecimiento en el nivel de los ríos, porque la nubosidad se ha movilizado de oeste a este, por lo que hay más precipitación en ese departamento.

Anunció que se emitirá una nueva alerta por una onda del este que se está formando y que supuestamente lleva la misma trayectoria del huracán Eta.

Dijo que tiene lógica que esta onda del este se forma en el mismo lugar porque recoge los excedentes de agua que dejó Eta.

Indicó que el domingo 8 de noviembre era un 20 por ciento de probabilidades y ya se superó el 50 %. Aún no se ha establecido su ruta y la fuerza con la que vendría, pues podría impactar a Guatemala entre el próximo miércoles y jueves.

Giammattei indicó que según los últimos datos, hay 199 mil personas afectadas y miles de albergados, más de 20 mil.

Esperan que este lunes quede recuperado el paso en la ruta al Atlántico, ya que es fundamental para llegar a Puerto Barrios y recibir donativos.

Afirmó que trabajarán sobre el llamamiento internacional para saber ministerio por ministerio qué es lo que se requiere y la Cancillería lo hará público.

El mandatario resaltó que fueron ingresadas 30 mil cajas de alimentos donados por El Salvador y comunicará con el presidente Nayib Bukele para darle las gracias.

La donación está valorada en un 1 millón de dólares. Unos dos furgones y 40 camiones ya pasaron la frontera entre Guatemala y El Salvador, luego la ayuda será distribuida.

Giammattei informó acerca de los daños por Eta en el país.

Envían alimentos vía aérea para Huehuetenango y Petén, en este último hay 1 mil 954 familias afectadas. También enviarán ayuda por vía terrestre.

En Soloma, Huehuetenango, se trabaja en el rescate de rescatistas que quedaron atrapados y de pobladores en peligro por las lluvias.

El mandatario dijo que se reporta menos lluvia en Quiché y Alta Verapaz; mientras se evalúa la tormenta que se está formando por una onda del este y entrará el día jueves a Guatemala.

Espera que el Centro Nacional de Huracanes tenga el modelo matemático para saber cuál es la trayectoria

Añadió que Eta lleva conducta errática y por el momento no hay posibilidades que retorne a Centroamérica.

“Un poco más de lluvia es un riesgo muy grande”, manifestó Giammattei, quien resaltó la formación del sistema de baja presión que sale de África.

La carretera para el Polochic ya está habilitada y esto ayudará para llevar alimentos vía terrestre.

También la Controlaría General de Cuentas autorizó usar el puente Bailey que será colocado en el kilómetro 154 de la ruta al Atlántico.

El presidente agregó que se reunieron con los gobernadores de los departamentos más afectados por Eta y detectaron deficiencias en algunas comunas que no reportan cuáles son las necesidades, pues hay comunidades que no ha recibido ayuda.

Se reportan más de 25 mil familias que perdieron sus cultivos, unas 11 mil hectáreas, según estimaciones.

Afirmó que el decreto del estado de Calamidad ya está en el Congreso.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó que se continúa con el monitoreo de cualquier sistema que pudiera ser peligro para Guatemala.

En las últimas horas se han registrado lluvias en la boca costa y el suroccidente del país y algunas lluvias aisladas en el oriente.

El Insivumeh resalta que es importante tomar en cuenta que en algunos lugares de la Franja Transversal del Norte, Alta Verapaz, hasta la parte del Caribe y Petén se alcanzado el doble de lo que debe llover en noviembre.

Explica que la presión atmosférica empieza a incrementar, lo que favorece condiciones más estables y con menores cantidades de lluvias especialmente en regiones del norte al centro del país.

La nubosidad se mantiene en el territorio nacional y esto a medida que las temperaturas asciendan durante el día, puede favorecer que se presenten lluvias con actividad eléctrica de corta duración.

Para el martes 10 de noviembre se pronostica que en la parte de la boca costa y el suroccidente se reporten lluvias de forma dispersa. Y aunque para el miércoles se prevé una disminución de lluvias, pero se pueden registrar algunos deslaves, deslizamientos, daños en la red vial del país y lahares en la cadena volcánica.

La reciente tormenta tropical Eta dejó muerte y destrucción en Guatemala y otros países de Centroamérica.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó este lunes 9 de noviembre acerca de los daños que dejó Eta.

The 2020 Atlantic Hurricane season has no intention of ending early this year, with Tropical Storm #Eta near Florida, and two other areas that have medium chances of becoming tropical cyclones this week- Ugh. More: https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/Z47H02URxQ

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) November 9, 2020