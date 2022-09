Ministerio de Educación contempla en presupuesto Q420 millones para un reajuste salarial

Autoridades del Ministerio de Educación (Mineduc) y dirigentes del Magisterio llegaron este jueves 29 de septiembre a la reunión de la Comisión de Finanzas del Congreso, en la que se trató el tema del presupuesto para esa cartera en el 2023.

En la reunión, el Mineduc solicitó un presupuesto de Q22 mil 247.9 millones, es decir, un aumento de más de Q1 mil 600 millones comparado con este año.

Mientras se llevaba cabo la reunión, decenas de maestros manifestaban para hacer presión.

Ajuste salarial

Autoridades de Educación argumentaron a la Comisión que Q420 millones los necesitan para un ajuste salarial del 3% para 133 mil 545 empleados del Magisterio.

Mientras que Q232 millones para la ampliar la alimentación escolar y Q3.2 millones para pago para egresados del Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente.

De los Q22 mil 247.9 millones solicitados de presupuesto para el 2023, el 70.21% va para sueldos, el 14.13% para otros programas y 16.47% para programas de apoyo.

Mientras que la ministra de Educación, Claudia Ruiz, dijo a La Red que aunque desconocía cuáles eran las exigencias de la manifestación de los maestros, tenía conocimiento que estos apoyan la propuesta del presupuesto que hay para Educación.

Y según ella, ese apoyo es para que en el 2023 haya alimentación escolar y entrega de útiles escolares para los estudiantes de básico y diversificado.

Indicó que sería la primera vez de la ampliación de estos programas, que también cubrirá a estudiantes de primaria y básicos de la jornada nocturna.

También el líder sindical Joviel Acevedo ingresó a la Comisión de Finanzas donde se llevaba a cabo la audiencia pública de presupuesto.

Cuestionan asistencia

Algunos diputados cuestionaron su presencia, por considerar que las audiencias son “técnicas” y no política.

El diputado Lázaro Zamora, de la Comisión, cuestionó la presencia del sindicato de Joviel Acevedo. En respuesta el jefe de Vamos, Roberto Calderón, justificó que estaban en su derecho de estar en la reunión.

Acevedo entregó a los miembros de la sala legislativa un folder con las peticiones que plantearon, sin embargo, antes de retirarse dijo lo siguiente: “Ojalá no tengamos que venir porque no se aprueba (el presupuesto). No queremos movilizarnos. Sale caro, nos gusta, pero lo hacemos. Mejor aprobémoslo, aprobemos el presupuesto”.

En relación a la advertencia de Acevedo, el presidente de la comisión, Cándido Leal aseguró que a su criterio no fue una amenaza para el Congreso, sino que solo respondió a la forma en la que lo trataron algunos diputados.

“Creo que cualquiera puede manifestar a su modo y forma. Como diputados respetamos para que nos respeten, e igual no creo que él (Acevedo) lo dijo de una forma mala, creo que también hubo un diputado que le habló mal y le respondió. No es algo que haya querido decir mal”, respondió Leal.

Durante el desarrollo de la reunión Leal fue señalado por otros legisladores de defender a la ministra de Educación, Claudia Ruiz, debido a que fue cuestionada en varias oportunidades, como por ejemplo, por los diputados Edgar Batres, Lesly Valenzuela y Lucrecia de Palomo.

“No se vale que vengan a hacer show”, respondió Leal al finalizar la reunión.

#CongresoGT | El diputado Lázaro Zamora, de la Comisión de Finanzas cuestiona la presencia del sindicato de Joviel Acevedo. En respuesta el jefe de Vamos, Roberto Calderón justifica que están en su derecho de estar en la reunión. @prensa_libre @Guatevision_tv pic.twitter.com/IcMcQemJH7 — Henry Montenegro (@hmontenegro_GTV) September 29, 2022

Presión del Magisterio en las calles

Desde temprana hora, integrantes del Magisterio se reunieron en la capital para manifestarse en apoyo a la propuesta del presupuesto 2023 que fue presentado en la Comisión de Finanzas.

La manifestación de los maestros llegó a la 9a. avenida de la zona 1 frente al Congreso de la República, para apoyar la petición de presupuesto en el que incluye un reajuste salarial del 3% acordado en el pacto colectivo.

Para leer más: “Queremos que arreglen la escuela”: La petición de padres de familia por edificio en malas condiciones en la zona 18

Durante la manifestación, Joviel Acevedo afirmó que tenía documentos que recogen los que los maestros han pedido en las asambleas del Magisterio.

Advirtió que son peticiones adicional a lo que establece el pacto colectivo.

Peticiones del sindicato

El oficio entregado por Acevedo a la comisión contiene una serie de peticiones de los sindicalistas, entre el cual destacan planteamientos como:

Que haya obstaculización de procesos de algunos diputados, con la intención de conseguir “votos”.

Aprobación del Presupuesto 2023.

Creación de una comisión de “alto nivel” para abordar problemas económicos.

Que no haya persecución sindical.

Este 2022 el Ministerio de Educación desembolsó Q311 millones para el pago de un bono en junio, el cual también se acordó en el pacto colectivo. El mismo consiste en Q2 mil 500 para cada profesor, y se debe otorgar en junio y diciembre de cada año.

Los 22 mil 247.92 millones solicitados para el 2023, se distribuyen de la siguiente forma:

Q15 mil 621.06 millones para sueldos del personal docente y administrativo (70.21%)

Q3 mil 663.91millones para programas de apoyo (16.47%)

Q3 mil 142.95 millones para otros programas (14.13%).

Graduandos

En otro tema, la ministra Ruiz informó que ya efectúan las evaluaciones de los graduandos 2022 y lo hacen en la fase virtual y presencial.

Añadió que hay respuesta positiva de los centros educativos y es obligatorio este proceso como en años anteriores.

Indicó que la práctica supervisada depende la carrera del estudiante, aunque algunas necesitaban más horas y eso originó de que algunos no hicieran prácticas, porque no se había resuelto un acuerdo del Ministerio de Salud.

Resaltó que los estudiantes del curso de seminario se sometieron a un proceso de certificación de competencias para tutorías de Matemática, Comunicación y Lenguaje.