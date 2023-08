Medios internacionales destacan las elecciones en Guatemala, marcadas por la judicialización y la incertidumbre ciudadana

Los guatemaltecos elegirán el domingo 20 de agosto un nuevo presidente en un balotaje entre dos socialdemócratas, en medio de intentos para descalificar al inesperado favorito, según las encuestas, Bernardo Arévalo, que promete una lucha frontal contra la corrupción, un acontecimiento que despierta el interés de los principales medios internacionales que tienen los ojos puestos sobre Guatemala.

Entra las publicaciones se destaca que tres décadas después del fin de la guerra civil, Guatemala, el país más poblado de Centroamérica, está sumido en la pobreza, la violencia y la corrupción, lo que lleva cada año a miles de guatemaltecos a migrar, sobre todo a Estados Unidos.

Unos 9.4 millones de guatemaltecos están habilitados para elegir al sucesor del mandatario Alejandro Giammattei, reprobado por el 62% de los ciudadanos, según un reciente sondeo.

The New York Times, uno de los diarios más importantes de Estados Unidos, destacó un reportaje titulado “In Land of Sharks, Anticorruption Crusader is on Cusp of Presidency”, que literalmente en español se traduce como “En tierra de tiburones, el cruzado anticorrupción está en la cúspide de la Presidencia”, pero algunos lo interpretan como “el candidato anticorrupción se acerca a la Presidencia”.

En el reportaje se destaca que Guatemala afronta un momento decisivo para la democracia de cara a las elecciones de segunda vuelta del domingo próximo.

“¿Puede un intelectual en una cruzada anticorrupción ganar la presidencia en una nación que se desliza hacia el autoritarismo? Guatemala está a punto de enterarse”, refiere el comienzo de la nota del Times que; además, recoge la opinión de analistas que detallan que el surgimiento de Arévalo sorprendió a la clase política del país.

“Bernardo Arévalo había disfrutado de una vida tranquila y predecible durante casi una década con su familia en Ginebra, trabajando en temas a favor de la democracia para una organización sin fines de lucro. Esa plácida existencia terminó cuando regresó a su tierra natal, Guatemala, y se involucró en la política”, dice el Times.

Agrega: “Flanqueado por un destacamento de seguridad bien armado después de recibir amenazas de muerte tras el asesinato la semana pasada de un candidato presidencial en Ecuador, que provocó temblores en América Latina, Arévalo usa un chaleco antibalas y viaja en una camioneta blindada”.

Además, Deutsche Welle (DW), la cadena de noticias de Alemania, destacó en uno de sus reportajes que destaca que “Con una campaña de poco dinero, el candidato anticorrupción Bernardo Arévalo desafía a la élite guatemalteca y previamente dinamizar a una población que, apenas hace un mes, estaba hundida en la apatía”.

La nota de DW describe que “la batalla se perfila dura, ya que la sorpresiva irrupción del candidato anticorrupción Bernardo Arévalo en la segunda vuelta ha sacudido los cimientos de un sistema político construido sobre la corrupción y la impunidad, para asegurar los privilegios de unos pocos”.

En tanto, el diario español El País, incluye en su edición digital una entrevista con Arévalo en la que dijo que le apuesta por “refundar” un sistema secuestrado “por la clase política corrupta”.

“En una región —y un mundo— en el que el hartazgo ciudadano se traduce generalmente en políticos antisistema que gritan mucho y con mensajes incendiarios, Bernardo Arévalo de León (Montevideo, 64 años), la gran sorpresa de las elecciones de Guatemala, va contracorriente. Con un discurso calmado pero firme en el que condena la corrupción que carcome las instituciones guatemaltecas”, refiere el reportaje de El País.

Además, el diario El Mundo, también español, informó que “el presidente del Tribunal Electoral de Panamá (TE), Alfredo Juncá, ha viajado a Guatemala como jefe de la misión de observación internacional de la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore) en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Guatemala del domingo próximo”.

Agrega que a su llegada a Guatemala, Juncá expresó ante las autoridades electorales y el pueblo guatemalteco que “no se encuentran solos”, y que “los organismos electorales latinoamericanos tienen los ojos puestos en la segunda vuelta electoral en Guatemala”.

La Voz de América (VOA) destaca en su porta digital una nota titulada “¿Qué está en juego en las próximas elecciones de Guatemala?”.

“La institucionalidad, la democracia y la lucha contra la corrupción son algunas de las aristas que estarán en juego en las elecciones de Guatemala el 20 de agosto, según analistas consultados”, refiere la publicación de la VOA.

Por su parte, la BBC News Mundo en el marco de las elecciones presidenciales publicó la nota “Cómo Guatemala pasó de ser un ejemplo contra la corrupción a criminalizar a jueces, periodistas y candidatos políticos”, la cual describe los últimos escenarios a los que se ha enfrentado el país, cuyos ciudadanos irán a las urnas el domingo en un balotaje marcado por la criminalización del proceso.

“De tener ´uno de los mecanismos más exitosos para combatir la corrupción y el crimen organizado´ a que el sistema de justicia se haya convertido ´en un brazo represivo para asfixiar a quienes buscan decir la verdad, investigan y promueven la libertad de expresión´”, refiere la BBC.

“Con ambas declaraciones sobre Guatemala –la primera se refiere a la Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig) de la ONU, expulsada en 2019– la Oficina Humanitaria de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) describió la evolución vivida en los últimos años por el país centroamericano, que este domingo celebra la segunda vuelta de sus elecciones presidenciales en un clima de alta tensión”, agrega la publicación.

Los contendientes

Tras su sorpresivo triunfo en la primera vuelta, Arévalo, hijo del primer presidente de Guatemala elegido democráticamente, Juan José Arévalo (1945-1951), busca seguir la senda de su padre con una fuerte agenda social y de cambio.

“Llevamos años siendo víctimas, siendo presas, de políticos corruptos”, dijo al cerrar su campaña. “Votar es dejar claro que el que manda en este país es el pueblo de Guatemala y no los corruptos”.

Por tercera vez consecutiva en un balotaje, su rival Sandra Torres, la exesposa del difunto expresidente Álvaro Colom (2008-2012), promete ayudar a los más pobres con subsidios en dinero y entrega de alimentos. La derecha, que gobierna Guatemala hace 12 años, la apoya silenciosamente.

“Bernardo Arévalo se presenta como la opción de cambio político y Sandra Torres es la representante del continuismo”, explica a la AFP el analista Arturo Matute, director del centro Gobernálisis.

Arévalo, un sociólogo de 64 años que despierta temores entre la poderosa élite guatemalteca, es líder del partido Movimiento Semilla, que creó en 2017.

Semilla es blanco de una cruzada de la fiscalía, que le acusa de irregularidades en su inscripción en 2017 y 2018.

Las acciones de la fiscalía son vistas como un intento de impedir que llegue al poder. El jueves, el fiscal Rafael Curruchiche dijo que tras la elección del próximo domingo no descarta allanamientos, arrestos o levantamiento de fueros de integrantes de Semilla.

El jefe del departamento de Estado para Latinoamérica, Brian Nichols, afirmó que espera que la votación sea pacífica y transparente. Y recordó que “el verdadero poder de la democracia reside en el respeto de la voluntad del pueblo”.

En la primera vuelta, el 25 de junio, votó el 60% del electorado, pero la participación tradicionalmente disminuye en la segunda vuelta, al no haber comicios locales ni legislativos.

Los casi tres mil 500 centros de votación abrirán a las 7.00 horas y cerrarán a las 18 horas. Los primeros escrutinios oficiales se conocerán unas tres horas después.

También se votará por alcaldes y concejales en cinco municipios donde se suspendió la elección en la primera vuelta por disturbios.

El nuevo mandatario asumirá el 14 de enero de 2024.

Con información de EFE y AFP