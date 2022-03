“Me agarró duro la mano”: El angustiante relato de una madre cuya hija de 13 años murió baleada en la zona 8

Una perforación en una puerta por un balazo, manchas de sangre, velas y una moña negra describen parte del luto que vive la familia Ixcoy Monrroy, que el domingo 27 de febrero por la noche perdió a una niña a causa de la violencia en la zona 8 de la capital.

Andy Ixcoy Monrroy, de 13 años, es la víctima mortal. El domingo por la noche la menor descansaba luego de haber recibido la vacuna contra el covid-19, y a las 19 horas con 25 minutos le dijo a su madre María Antonieta Monroy que saldría a la tienda a comprar una recarga de internet para estudiar durante la semana.

La menor cursaba primero básico en un colegio del sector.

Antes de salir le recordó a su madre que cerrara una baranda porque se podía salir su perra, luego de eso la niña salió, su vivienda se ubica en la 6 avenida y 35 calle de la zona 8 de la capital.

La puerta de la vivienda se cerró y a los cinco segundos ocurrió la tragedia que fue presenciada por algunos vecinos.

A una cuadra del ataque armado contra la menor hay una cámara de videovigilancia de las autoridades municipales y esta quizá haya grabado el crimen.

La madre de la menor recuerda cuando su hija salió de la vivienda, luego escuchó balazos.

Para leer más: Niño de 5 años muere al resultar herido de bala en su vivienda derivado del conflicto que mantienen Ixchiguán y Tajumulco

Al principio pensó que se trataba de la quema de cohetillos. “Salí corriendo detrás de ella, cuando vi cayó, pero yo pensé que se había tirado, pensé que no la habían alcanzado. Cuando llegué con ella me dice mami me duele, me agarró duro la mano mi hija, cuando vi cerró sus ojitos, ya no me habló”, narró entre lágrimas.

La niña será inhumada en un cementerio de Ciudad Quetzal, San Juan Sacatepéquez. El colegio en el que estudiaba se declaró en luto.